الجمعة 22 مارس 2024
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غدًا 13 رمضان.. دعاء الثالث عشر من رمضان 2024

دعاء الـ13 من رمضان
دعاء الـ13 من رمضان

غدًا 13 رمضان.. دعاء الـ13  من رمضان 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

هناك العديد من الأدعية المستحب قرءاتها فى شهر رمضان ويمكن أن تقرأ فى جميع لياليه ومنها التالى :

دعاء قبل الإفطار اليوم الجمعة 12 من شهر رمضان 2024

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالْأَقْذَارِ، وَصَبِّرْنِي عَلَى كَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ، وَوَفِّقْنِي لِلتُّقَى وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ، بِعَوْنِكَ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَسَاكِينِ"

اللهم إني أسألك أن ترزقني بالخير في هذا اليوم، وأن تكتب لي قبول أعمالي

اللهم إني أسألك أن تكتب لي الرحمة والمغفرة، وتجعل الجنة هي منزلي بصحبة النبيين والأبرار

اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي تمنع استجابة دعائنا

أسألك يا رب العالمين أن تتقبل توبتي، وتغفر لي زلاتي، يا ارحم الراحمين

اللهم اكتب لي الرحمة والمغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم

اللهم أكرمني من واسع فضلك يا جواد، يا أكرم الأكرمين

للهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وبارك لنا في ما أعطيت وأخرجنا من الظلمات إلى النور وقنا واصرف عنا شرور الأقدار يارب، واهدنا سبل السلام

أشهد الله أني أنوي التوبة على ذنوبي وذلاتي وكل صغبرة وكبيرة تغضبه

اللهم اغفر لي ذنوبي وخطيئتي وأخرجني من الدنيا كما دخلتها بلا ذنوبٍ أو عيوب

يا رحيم، أشهدك إني لم أعصيك يوماً استخفافاً ولا استهزاءاً مني فإن نفسي أمارةً بالسوء تريد لي التهلكة أريد لها الجنة

اللهم اكتب لنا الرحمة والمغفرة، ولا تؤاخذنا بما نسينا وما أخطأنا به، اللهم لا تحرمنا بعد رمضان من فضلك ليس لنا سواك ، من علينا وعلى والدينا ببركتك، اللهم وفقنا من بعده لموجبات طاعتك برحمتك، واسكنا يا مولانا رياض جنتك وأشربنا من الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبداً

أدعية من القرءان الكريم

"وبنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا"

"ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب"

 "ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار* ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار* ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد".

 

13 رمضان الثالث عشر الأدعية ابن ع ب اس الن ب ي اللهم

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