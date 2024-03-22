الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مصر تدين الهجوم الإرهابى الذى وقع بقاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو

مصر
مصر

أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، الذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر، حكومة وشعبًا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب روسيا الصديقين في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لجميع المُصابين.

وأكدت مصر إدانتها الشديدة ورفضها التام كل أشكال العنف والإرهاب، معربة عن تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية في هذا الظرف الدقيق.

مصر الهجوم الإرهابي موسكو روسيا

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