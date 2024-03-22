الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

عضو بـ"خارجبة النواب": حجم تمكين المرأة فى عهد الرئيس السيسى تاريخى

النائبة إيلاريا سمير
النائبة إيلاريا سمير حارص

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة والمجلس القومي للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديث، إنصاف جديد يضاف إلى الدعم الكامل الذي توليه القيادة السياسية للمرأة، وحظيت به في عهد الرئيس السيسي.

وأضافت "حارص" في تصريحات لها اليوم الجمعة، أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته خلال حفل المرأة المصرية، أكدت حجم التقدير والدعم الذي توليه الدولة المصرية للمرأة وجهودها ودعمها الكامل لوطنها، لافتة إلي أن نسبة وحجم تمكين المرأة في عهد الرئيس السيسي تاريخي لم يحدث من قبل.

تابعت أن المرأة هي السند والدرع الواقي ضد محاولات النيل من عزيمة الوطن وزعزعة استقراره، مشيرة إلى أن التقدير الذي تحصل عليها المرأة الآن دافعا قويا لقيامها بدورها واستمرارها في العطاء لأبنائها ووطنها.

ووجهت عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على النقلة النوعية التي حدثت في حياة المرأة المصرية بفضل دعمها الكامل، ووفقا لتوجيهاته المستمر بدعم وتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

النائبة إيلاريا سمير حارص مجلس النواب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس القومي للمرأة متحف المرأة المصرية تراث المرأة

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