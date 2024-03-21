الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سكاى سبورتس: الدوري الإنجليزى يتهم ليستر سيتى بانتهاك القواعد المالية

ليستر سيتي
ليستر سيتي

يواجه نادي ليستر سيتي الانجليزي تهمة انتهاك القواعد المالية لبطولة الدوري الانجليزي.

ويلعب ليستر سيتي حاليًا في دوري الدرجة الأولى الانجليزي، التشامبيونشيب والذي هبط له في موسم 2022-2023.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن رابطة الدوري الانجليزي، البريميرليج، وجهت تهمة انتهاك قواعد الربحية وعدم تقديم الحسابات المالية المدققة إلى الرابطة وذلك أثناء فترة لعب الفريق بالدوري الانجليزي الممتاز.

وأفادت الشبكة أنه في حالة ثبوت التهمة ضد ليستر سيتي قد يعاقب بخصم النقاط في حالة إدانته من قبل الرابطة.

ويتنافس ليستر سيتي على التأهل لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، إذ يحتل المركز الثاني في ترتيب بطولة دوري الدرجة الأولى، التشامبيونشيب، برصيد 82 نقطة وبفارق الأهداف عن فريق ليدز يونايتد المتصدر.

ليستر سيتي دوري الدرجة الاولى الانجليزي التشامبيونشيب لدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج

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