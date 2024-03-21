بوكايو ساكا يغادر معسكر المنتخب الانجليزي بعد إصابته

أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، خروج بوكايو ساكا، جناح فريق أرسنال، من معسكر منتخب انجلترا لتوقف شهر مارس الدولي بداعي الإصابة.

وتجري الآن فترة التوقف الدولي لشهر مارس والتي تنتهي يوم 26 مارس الجاري.

ونشر الاتحاد الانجليزي بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد من خلاله خروج بوكايو ساكا من المعسكر وعودته لناديه بعد ثبوت إصابته وعدم قدرته على استكمال المران مع المنتخب.

وضمن المنتخب الانجليزي تأهله لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، بفوزه على نظيره الإيطالي في مباراة الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة للبطولة بثلاثة أهداف لهدف.

وأكد البيان خروج ساكا لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيل من أجل العودة للمشاركة بالمباريات مرة أخرى.



وأفاد بيان الاتحاد أنه لن يتم استدعاء أي لاعب بدلًا من ساكا للدخول في المعسكر استعدادًا لمباراتي البرازيل وبلجيكا المقبلتين خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

ومثل بوكايو ساكا المنتخب الانجليزي في جميع المراحل العمرية للناشئين والشباب قبل أن يبدأ تمثيل المنتخب الانجليزي الأول في 8 أكتوبر 2020، وكانت أول مواجهة له بقميص الأسود الثلاثة هي مباراة ودية ضد منتخب ويلز وانتهت بفوز انجلترا بثلاثة أهداف دون رد.

ومنذ ذلك الحين، لعب ساكا 32 مباراة بقميص منتخب انجلترا وسجل 11 هدفًا وصنع 8 لزملائه في الفريق.