ذكرى اغتيال نظام الملك

كنت اطالع كتابًا عن وزير الدولة السلجوقية (نظام الملك )حين انتبهت ان تاريخ اغتياله كان في العاشر من رمضان عام ٤٨٥هجريًا،حين تنكر احد الحشاشين في زي رجل صوفي وطعنه بخنجر عقب مغرب ذلك اليوم..سبب اهتمامي بحياة نظام الملك هو اعجابي بمسلسل (الحشاشين )وهو عمل كبير يثير قضايا كثيرة،ويجد فيه كل مشاهد زاوية جديدة لإثارة اهتمامه..ان ميزة دراما رمضان ان المشاهد يتوحد مع الاعمال ويضع نفسه مكان مخرج العمل ومؤلفه فيقترح خطوطًا اخري للدراما ومساحات اكثر او اقل للشخصيات ونهايات مختلفة للحلقات وهذا كله من وجهة نظري دليل استمتاع بالأعمال وتوحد مع ابطالها واقبال علي مشاهدتها..وقد ضبطت نفسي وانا مصاب ببعض هذه الأعراض وانا متابع مسلسل الحشاشين وهو مسلسلي المفضل في رمضان هذا العام..وجدت نفسي أقول ان الصراع الحقيقي بين الحسن الصباح وبين نظام الملك ليس بسبب الصداقة القديمة..انه صراع بين من يبني ومن يهدم..من يزرع ومن يحرق من يعمر ومن يخرب..انه صراع بين من يريد هدم كل شيء بحجة البناء من جديد،وبين من يدرك ان الهدم لن يقود الي شيء فيسابق الزمن لإصلاح ما هو موجود ونفع الناس بالعلم بدلا من اهدار حياتهم ان صراع الحسن الصباح ونظام الملك هو صراع الثوري (او مدعي الثورية )والاصلاحي،صراع رجل الدولة والارهابي،بحسب كتاب (نظام الملك )للعالم العراقي الرائد عبد الهادي رضا محبوبة (تلميذ طه حسين في اداب القاهرة واستاذ الدراسات الشرقية )فان الحسن بن علي نظام الملك هو واحد من مؤسسي علم السياسة في العالم،وهو مفكر وفقيه وسياسي وصاحب رأي ومشورة، والغريب انه كان شديد التدين يرعي العلماء ويصلي الجماعة ويصوم النوافل،والاهم انه حكم الخلافة العباسية من الباطن لمدة ثلاثين عامًا كاملة كان فيها الاتراك السلاجقة حائط صد ضد الصليبين وحققوا انتصارات كبيرة في (آسيا الاوربية )ان سيرته تقول انه من اسرة فارسية ثرية وهبته للعلم وانه حصل الكثير من العلم الديني، ثم عمل كاتبا لبعض الحكام المحليين كعادة مثقفي زمنه، ثم اتصل بالقائد (الب أرسلان )مؤسس دولة الاتراك السلاجقة وعمل وزيرًا له عشر سنوات كاملة ساهم فيها في توطيد اركان السلطنة، ثم عمل مع وريث الب أرسلان ملك شاه لعشرين عامًا كاملة، وكان الي جانب ممارسته اليومية للسياسة يكتب في علم السياسة كتبًا مازالت صالحة للتعلم منها حتي الآن مثل (سياسة نامة )او (سير الملوك )و (بند نامة )او دستور الوزارة، والي جانب هذا فقد أسس سلسلة مدارس حملت اسم (المدارس النظامية )نسبة الي لقبه (نظام الملك )واسس كذلك المكتبات النظامية..الخ ومن حسنات المسلسل انه فتح الباب واسعًا للتنقيب في هذه الفترة المزدهرة والحرجة من تاريخ المسلمين،ويستطيع من يريد الاستزادة الرجوع للكتب التي تم تدوينها عن هذه الفترة وابطالها..لكن المفارقة في ذهني تبقي دائمًا ان الإرهابي اكثر شهرة من صاحب الكفاءة السياسية،وان المشعوذ اكثر شهرة من العالم،واننا جميعًا قبل المسلسل كنا نعرف اسم الحسن الصباح (القاتل )ولا نعرف اسم (نظام الملك )صاحب الافضال علي الدولة الإسلامية ورجل العلم والعمل،والمفارقة الأكبر ان الصباح اقنع شخصًا من اتباعه ان نظام الملك صاحب المؤلفات والكتب ومجالس العلم كافر واجب قتله وان هذا القاتل الجاهل اقتنع وغامر بحياته من اجل تكليف المهمة..والاكثر غرابة ان يسجل التاريخ ان وصية نظام الملك الأخيرة كانت عدم قتل قاتله لانه قد عفا عنه ! غريبة هذه الدنيا

