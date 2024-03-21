الوقائع الرسمية تنشر قرارين لوزارة العدل حول تنظيم مكاتب مصلحة الشهر العقاري

نشرت الوقائع الرسمية قرارين لوزارة العدل حول مكاتب مصلحة الشهر العقاري ونص القرار الأول لوزير العدل رقم 1064 لسنة 2024، ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق قرية كفر منصور" يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق ببنها.

ويكون مقره (داخل مركز شباب قرية كفر منصور) قسم شرطة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.

تفاصيل القرار

وجاء نص القرار الثاني لوزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1063 لسنة 2024 ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد الأميرية) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقره (بمكتب بريد الأميرية الكائن 38 شارع الأزهار من شارع الجيش امتداد الكابلات) قسم شرطة الأميرية - محافظة القاهرة ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه للفرع المختص مكانيًا أو نوعيًا.

ونص قرار وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1063 لسنة 2024 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة ١٩٦٤ بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر في ۱۹٤۷/۱۰/۲۱ بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه والقرارات المعدلة له ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 197 لسنة ١٩٦٥ فيما تضمنه بالمادة الثالثة منه (إنشاء فرع توثيق الزيتون) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 19/2/2024.

نص القرار

قــــرر، (المادة الأولى) ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد الأميرية) يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقره (بمكتب بريد الأميرية الكائن ٣٨ شارع الأزهار من شارع الجيش امتداد الكابلات) قسم شرطة الأميرية - محافظة القاهرة ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه للفرع المختص مكانيًا أو نوعيًا.

( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 9/3/2024 صدر في 27/2/2024 وزير العدل المستشار/ عمر مروان