استشاري تغذية علاجية يكشف سبب اكتساب الوزن في رمضان

خلال شهر رمضان الكريم يزداد قلقل الكثير منا تجاه اكتساب مزيد من الوزن خلال شهر رمضان، ويتساءل الكثير منا عن كيف يمكن الخروج من شهر رمضان دون اكتساب مزيد من الوزن خاصة بسبب العزومات الكثيرة خلال تلك الشهر.. وهو ما أوضحه الدكتور محمد الشافعي استشارى التغذية العلاجية والسمنة خلال حواره مع الدستور.

أبرز العادات الخاطئة التي يقوم بها معظمنا فش شهر رمضان وتسبب زيادة الوزن؟

تعتبر أبرز العادات الخاطئة خلال شهر رمضان هي كسر الصيام على قمر الدين، فيعتبر من أكثر الأخطاء بسبب محتواه العالي من السكريات، وكذلك عدم تناول كميات كافية من الماء على مدار الفترة من الفطار للسحور، وكذلك تناول الحلويات بكثرة يعتبر مشكلة كبيرة.

هل تناول العصائر يتسبب في زيادة الوزن في رمضان؟

نعم تناول العصير يتسبب في زيادة الوزن خلال شهر رمضان وذلك بسبب محتواه العالي من السكر إلى جانب ذلك لا يوجد في العصائر ألياف تساعد في الإحساس بالشبع فالعصير يعتبر ماء بسكر.

ما أبرز المشروبات الخاطئة أيضا في رمضان؟

السوبيا والتمر تعتبر مشروبات خاطئة جدا في رمضان وذلك بسبب محتواها العالي من السكر إلى جانب أنها بدون قيمة غذائية فبعد صيام يوم طويل يجب تناول ما هو مفيد للجسم لتعزيز صحة الجسم.

هل التمر يعتبر من السكريات وما الكمية المسموحة به؟

معدل الجلاسيمي الخاص بالتمر قليل وهو ما يجعله لا يرفع معدلات السكر في الدم مثل السكريات الأخرى، ويفضل تناول تمرتين فقط ويفضل تناول الماء بدلا من التمر.

ما هو الترتيب الصحيح للإفطار خلال شهر رمضان لعدم اكتساب وزن؟

الترتيب الصحيح هو تناول الشوربة الساخنة، ثم تناول الماء، وبعد ذلك يفضل صلاة المغرب ثم تناول الإفطار يجب أن يكون به بروتين وسلطة ونشويات وبعد ذلك تناول الحلو وعدم تناول شيء آخر إلى موعد وجبة السحور.

تتعامل مع فنانات عديدة ما الحمية الغذائية الخاصة بهم؟

اتعامل مع الفنانة القديرة إلهام شاهين، ونهال عنبر ولقاء سويدان، وأبرز الحمية الغذائية للفنانين مختلفة قليلا وذلك بسبب أعمالهم الدرامية على سبيل المثال إلهام شاهين آخر عمل فني كانت بحاجة لوزن زائد مما دفعها لتناول مزيد من الطعام، وأحيانا تتبع حمية غذائية قاسية لفقدان الوزن وهو نظام الكيتو دايت وحصلت على نتيجة هائلة، أما عن نهال عنبر فتتبع نظام متوازن.

ما السبب وراء ارتباط شهر رمضان باكتساب الوزن بالرغم من الصيام لساعات طويلة؟

يرجع السبب وراء اكتساب الوزن فى شهر رمضان إلى تناول الحلويات فى المقام الأول، وبعد ذلك تناول وجبة السحور فى وقت متأخر إلى جانب ذلك تناول كميات كبيرة من الطعام بالرغم أنه سنة عن الرسول إلا أن السحور يجب أن يكون لقيمات.