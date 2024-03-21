بلاغ من نقيب الممثلين ضد سيدة بحدائق أكتوبر بسبب خلافات الجيرة

تقدم شعبان سعيد، المحامي والوكيل القانوني عن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر، يفيد بتعرض موكله لاعتداء بالسب والقذف من قبل ربة منزل داخل كومباوند.

وكشف مقدم البلاغ عن تفاصيل الواقعة، فقال إن موكله تلقى اتصالًا من سيدة تدعى "م "، تطلب منه مساعدته في حل مشكلة داخل الكومباوند الذي يقيم فيه.

وعند إبلاغها بأن منطقتها لا تتبع نطاق الجزء الخاص بالنقابة، فتوجهت بشتائم وتهديدات لاذعة، بما في ذلك إرسال رسالة صوتية تحمل عبارات تحمل السب والقذف على جروب الكومباوند.

تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وقد تولت النيابة العامة التحقيق في البلاغ المقدم.