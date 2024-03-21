الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عضو مجلس إدارة "دمياط للغزل": زيادة الصادرات هدف قومي للدولة لتوفير الدولار

المهندس إبراهيم المناسترلي
المهندس إبراهيم المناسترلي

قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق وعضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، إن زيادة حجم الصادرات المصرية هي هدف استراتيجي يسعى  الاقتصاد المصري لتحقيقه من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية والتجارية.

 وأضاف عضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أنه  يعتبر تحقيق النجاح في هذا المجال أمرًا حيويًا لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين التوازن التجاري للبلاد. 

يجب تبني استراتيجيات شاملة لتحسين بنية التصنيع والزراعة، تعزيز التسويق والترويج للمنتجات المصرية

وأكد أنه لتحقيق نجاح في زيادة حجم الصادرات المصرية، يجب على مصر تبني استراتيجيات شاملة تشمل تحسين بنية التصنيع والزراعة، تعزيز التسويق والترويج للمنتجات المصرية على الصعيدين المحلي والدولي، وتطوير البنية التحتية واللوجستية لتسهيل عمليات الصادرات.

وأوضح  "المناسترلي"، أن تعزيز الصادرات يتطلب أيضًا تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية، بالإضافة إلى تقديم الدعم والتمويل للشركات والمنتجين الصغيرة والمتوسطة. يجب أيضًا تعزيز البحث والتطوير لتطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق الدولية.

توقيع اتفاقيات تجارية مع البلدان الأخرى والمشاركة في المعارض الدولية وسيلتين فعالتين للترويج للمنتجات 

وأشار الي أن لتوقيع اتفاقيات تجارية مع البلدان الأخرى والمشاركة في المعارض والفعاليات الدولية يعتبران وسيلتين فعالتين للترويج للمنتجات المصرية، وزيادة حجم الصادرات كما يجب على مصر العمل على تنويع أسواق التصدير وتطوير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية لتحقيق تنافس

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على مصر الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة مع الدول الأخرى لتسهيل عمليات الصادرات وتقليل التكاليف اللوجستية كما يجب الاستثمار في تطوير المهارات العمالية وتوفير التدريب المتخصص للعمالة لرفع مستوى الإنتاجية وجودة المنتجات.

تقديم الحوافز والدعم المالي للشركات الراغبة في التصدير

وتابع أنه علاوة على ذلك، يمكن للحكومة تقديم الحوافز والدعم المالي للشركات الراغبة في التصدير، وتشجيع الابتكار والاستثمار في الصناعات الواعدة التي تمتلك ميزة تنافسية عالمية.

 أوضح أنه يجب أن تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حاسمة في تعزيز صادرات مصر، ويجب أن تعمل الحكومة والشركات على تحقيق تنسيق فعال لجهودهم من أجل تحقيق هدف زيادة حجم الصادرات المصرية وبناء اقتصاد قوي ومستدام يعود بالفائدة على المجتمع بأسره

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