اختبار الوهم البصرى.. شكل إصبعك سيخبرنا المزيد عن سمات شخصيتك

تتمتع الأوهام البصرية في بعض الأحيان بالقدرة على إخبارنا عن سمات شخصيتنا، حيث يعتمد اختبار الشخصية اليوم على ما إذا كان شكل إصبعك مستقيمًا أو مدببًا أو مفصليًا.

ويرتبط كل شكل من أشكال الأصابع بسمة شخصية فريدة ومتميزة توفر رؤية معينة مثيرة للاهتمام حول شخصيتنا أو خصائصنا، حيث يعد هذا اختبارًا مثيرًا للاهتمام يمكنك من خلاله التعرف على شخصيات أحبائك أيضًا.

شخصية صاحب الإصبع المستقيم

وفقًا لموقع health إذا كان لديك طرف إصبع مستقيم، فأنت تقدر خصوصية حياتك وتحافظ على مشاعرك وحياتك الشخصية تحت حراسة مشددة، قد يكون من الصعب على الآخرين الكشف عن مشاعرك وعواطفك الحقيقية، لكنك تسمح فقط للأشخاص المقربين منك للغاية باختراق هذه الجدران وإظهار نفسك الحقيقية، أنت شخص صادق وقوي، لكنك تكره الكذب والخداع في الحياة، حيث إن الخيانة تجرحك بعمق وتقطع هؤلاء الأشخاص بسهولة من حياتك.

الولاء مفتاح شخصية صاحب الإصبع المدبب

إذا كان لديك طرف إصبع مدبب، فأنت تجسد الولاء ولا تترك خلفك أبدًا الأشخاص الذين ساعدوك في الماضي، أنت تميل إلى الوقوع في الحب بسهولة وفي بعض الأحيان بسرعة كبيرة دون الاهتمام بما إذا كان هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عليك فعله، وهذا أيضًا يهز ثقتك في بعض الأحيان، وبالتالي يجعلك مسترخيًا للقاء أشخاص جدد، لكنك تحقق دائمًا أهدافك التي تعد دائمًا نجاحًا.

إذا كان لديك شكل إصبع مفصل، فأنت شخص يتصرف غالبًا بشكل حاد مع مشاعرك ما يجعلك تشعر أحيانًا بالإرهاق لأنك مثل كتاب مفتوح، ومع ذلك، هناك أوقات قد تتغلب فيها عواطفك عليك حيث تقوم بتكوين ارتباطات بسرعة كبيرة مع الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء، ولكن في الوقت نفسه، يمكنك أيضًا ترك الأمور تسير بسهولة.

يتمتع كل فرد بشكل يد فريد ومميز يختلف في الحجم والشكل والسمك، وعلى الرغم من هذا التنوع، فإن الأصابع تندرج بشكل رئيسي ضمن هذه الفئات الثلاث، ويرتبط كل شكل إصبع بمجموعة من الخصائص والشخصيات الفريدة التي توفر نظرة ثاقبة رائعة لهذه الأنواع من الاختبارات.

تعتمد اختبارات الشخصية هذه بشكل أساسي على المشاهدات العامة، إنها لا تحمل أي تفكير أو نتيجة علمية ولكنها مشاهد عامة تمت ملاحظتها مع مرور الوقت في نفس الفئة من الأفراد، كما لا ينبغي للمرء أن يتبعه بالكامل ولكن قد يكون قادرًا على الارتباط بالموقف، يمكن أن تكون اختبارات الشخصية الخاصة بالخداع البصري مسلية ومثيرة للاهتمام، لكنها لا تتوافق بشكل علمي مع شخصيتك الدقيقة، كما يمكن اعتبار هذه الاختبارات بمثابة حبة ملح وفرح، وليس تقييمًا نفسيًا جديًا.