الخميس 21 مارس 2024
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رياضة

الشاذلي إلى موناكو لحضور عمومية الاتحاد الدولي للغوص

الكابتن سامح الشاذلى
الكابتن سامح الشاذلى

غادر الكابتن سامح الشاذلى، رئيس الاتحاد المصرى والعربى للغوص والانقاذ القاهره، الأربعاء، متجهًا إلى إمارة موناكو؛ لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للغوص CMAS الذي يصادف الذكرى الـ65 على تأسيس الاتحاد الدولي للغوص.

ومن المنتظر أن يشارك في الاجتماع عدد كبير من رؤساء الاتحادات بجميع دول العالم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي المقرر إقامته خلال الفترة من 21 حتى 23 مارس الجاري بإمارة موناكو.

يشهد الاجتماع مناقشة القضايا التي تواجه رياضات الغوص ووضع الخطط والبرامج لتطويرها على المستوى الدولى ونجح سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى والعربى للغوص والانقاذ وعضو الاتحاد الدولى CMAS فى اقناع جميع الدول العربية بضرورة المشاركة فى هذا الاجتماع الهام حيث سيتم التصويت على الدوله التى ستستضيف اجتماع الجمعية العمومية القادمة 2025 والذي تقدمت مصر بملف قوى لاستضافته بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح الشاذلي أن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ تقدم بملف استضافة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لعام 2025 لأهمية استضافة مصر لهذا الحدث وبالأخص في شرم الشيخ مدينة السلام وذلك ضمن خطة الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى.

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