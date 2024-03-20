سلاف فواخرجى: الغيرة الفنية أمر طبيعى.. ولا أندم على الأعمال الفنية

قالت الفنانة سلاف فواخرجي، إن الغيرة الفنية أمر طبيعي، مشيرة إلى أن هناك حالة منافسة طوال الوقت، متابعة: "مفيش فنانة معينة أغير منها، لكن أما بيكون في عمل حلو بغير وبحس إني لازم أعمل شغلي أحسن".

وأضافت "فواخرجي" خلال حوارها لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "اعتذرت عن عدم العمل في العديد من الأعمال وهذا شيء طبيعي لكن لا أشعر بالندم".

وعن أفضل الممثلات المقيمات في مصر قالت: "كلهن رائعات ومحدش بيكون الأفضل لوحده في العمل لازم العمل كله يكون كويس".

وتابعت: "حبيت مسلسل وش وضهر ريهام عبدالغفور وإياد نصار، مسلسل حلو وريهام كانت عاملة شغل حلو جدًا، مسلسل حالة خاصة أيضًا حلو جدًا، وغرفة 207".