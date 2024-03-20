الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

سلاف فواخرجى: الغيرة الفنية أمر طبيعى.. ولا أندم على الأعمال الفنية

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

قالت الفنانة سلاف فواخرجي، إن الغيرة الفنية أمر طبيعي، مشيرة إلى أن هناك حالة منافسة طوال الوقت، متابعة: "مفيش فنانة معينة أغير منها، لكن أما بيكون في عمل حلو بغير وبحس إني لازم أعمل شغلي أحسن".

وأضافت "فواخرجي" خلال حوارها لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "اعتذرت عن عدم العمل في العديد من الأعمال وهذا شيء طبيعي لكن لا أشعر بالندم".

وعن أفضل الممثلات المقيمات في مصر قالت: "كلهن رائعات ومحدش بيكون الأفضل لوحده في العمل لازم العمل كله يكون كويس".

وتابعت: "حبيت مسلسل وش وضهر ريهام عبدالغفور وإياد نصار، مسلسل حلو وريهام كانت عاملة شغل حلو جدًا، مسلسل حالة خاصة أيضًا حلو جدًا، وغرفة 207".

سلاف فواخرجي الفنانة سلاف فواخرجي حبر سري برنامج حبر سري

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