"واحد من الناس" يلتقى العاملين بمشروع محور عمرو بن العاص

التقى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، اليوم الأربعاء، بعددٍ من العاملين في مشروع محور عمرو بن العاص، قائلًا: "جايين النهارده نقول لكم رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين، وإحنا بنحبكم جدًا".

عمال محور عمرو بن العاص

وأثناء جولته، التقى الإعلامي عمرو الليثي، خلال تقديمه برنامج "واحد من المناس"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع العاملين بمشروع محور عمرو بن العاص، وتعرف على وظيفة كل منهم، وخلال حديثه معهم عرف أنهم يأتون من محافظات مختلفة بعيدة من أجل العمل لكسب الرزق الحلال.

مسابقة “واحد من الناس”

وقام الإعلامي عمرو الليثي بطرح أسئلة على العاملين، بحيث يفوز بجائزة مالية كل من يستطيع الإجابة عن تلك الأسئلة، وبالفعل حصل اثنان من العاملين في هذا المشروع على مبلغ مالي قدره 2000 جنيه لكل منهما.