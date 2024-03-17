"واحد من الناس" يلتقي العاملين بمحطة الصرف بأبو رواش: "بنشتغل في مشروع كبير ومهم" (فيديو)

واصل الإعلامي عمرو الليثي مفاجأته مع العاملين في محطة الصرف الصحي بأبو رواش.

والتقى "الليثي" خلال تقديم برنامج "واحد من الناس" المُذاع على قناة "الحياة" العاملين بمحطة الصرف الصحي بأبو رواش.

وقال مينا أحد العاملين بالمحطة: "أنا من أسيوط وبشتغل فرد أمن في المحطة، والحمدلله مبسوطين بالشغل في المحطة".

فيما قال وليد عبد الرحمن علي، مشرف تشغيل في محطة أبو رواش، إن المحطة تعالج 1.6 متر مكعب في اليوم معالجة ثنائية وستكون ثلاثية.

ووجه الإعلامي عمرو الليثي رسالة للعاملين بالمحطة قائلًا: "أنتوا بتعملوا عمل عظيم جدًا".

وقال العاملون في المحطة: "نعمل في مشروع شرف لأي أحد يعمل فيه، مشروع كبير يحقق أهدافًا كبيرة، وأهم حاجة في المشروع العمال وسلامتهم الجسدية والنفسية والاجتماعية".