الباز وأبوعاصى يناقشان تأثير القلب على اللسان فى "أبواب القرآن"

في حلقة جديدة من برنامج "أبواب القرآن"، استضاف الإعلامي الدكتور محمد الباز الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، ليناقشا موضوع تأثير مكنونات القلب على الكلام الذي ينطق به الإنسان، وأشار الباز إلى أن هذا المفهوم موجود أيضًا في الإنجيل، حيث يعبر اللسان عما يكنه القلب.

من جانبه، قال أبوعاصي إن الحسد يمكن أن يظهر في كلمات الحاقدين، والذين يتساءلون كيف تقدم الآخرون في حياتهم المهنية.

وأضاف أن الشخص الطيب يظهر طيبة قلبه في كلماته المفعمة بالفرح، واستشهد بقول ابن عطاء الله الذي يرى أن الكلام هو مرآة لما في القلب.

وتطرق أبوعاصي إلى تأثير التعليم والثقافة على أسلوب الشخص، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يحاكي أسلوب الله في القرآن، الذي يعد فريدًا ولا يمكن للبشر تقليده، وأكد أن القرآن يعبر عن جلال الربوبية وأنه لا يمكن لأي إنسان أن يصل إلى مستوى البيان الذي يقدمه.