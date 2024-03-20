الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الباز وأبوعاصى يناقشان تأثير القلب على اللسان فى "أبواب القرآن"

الباز وأبوعاصي
الباز وأبوعاصي

في حلقة جديدة من برنامج "أبواب القرآن"، استضاف الإعلامي الدكتور محمد الباز الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، ليناقشا موضوع تأثير مكنونات القلب على الكلام الذي ينطق به الإنسان، وأشار الباز إلى أن هذا المفهوم موجود أيضًا في الإنجيل، حيث يعبر اللسان عما يكنه القلب.

من جانبه، قال أبوعاصي إن الحسد يمكن أن يظهر في كلمات الحاقدين، والذين يتساءلون كيف تقدم الآخرون في حياتهم المهنية. 

وأضاف أن الشخص الطيب يظهر طيبة قلبه في كلماته المفعمة بالفرح، واستشهد بقول ابن عطاء الله الذي يرى أن الكلام هو مرآة لما في القلب.

وتطرق أبوعاصي إلى تأثير التعليم والثقافة على أسلوب الشخص، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يحاكي أسلوب الله في القرآن، الذي يعد فريدًا ولا يمكن للبشر تقليده، وأكد أن القرآن يعبر عن جلال الربوبية وأنه لا يمكن لأي إنسان أن يصل إلى مستوى البيان الذي يقدمه.

محمد سالم أبو عاصي أستاذ التفسير جامعة الأزهر الأزهر الدكتور محمد الباز برنامج أبواب القرآن أبواب القرآن برنامج ديني برامج رمضان برامج دينية برامج المتحدة المتحدة الشركة المتحدة القرآن الكريم كيد النساء

الأكثر قراءة

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

انتهاء قضية التمويل الأجنبى وحفظ التحقيقات مع 5 مراكز جديدة

ما الحكمة من أن يكون الله حليمًا بالصهاينة رغم أفعالهم بغزة؟.. شيخ الأزهر يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة