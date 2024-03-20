الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صدقى صخر: دورى فى "فراولة" يختلف تمامًا عن طباعى الشخصية

صدقي صخر
صدقي صخر

قال الفنان صدقي صخر، أحد أبطال مسلسل "فراولة": "أجسد شخصية طبيب نفسي مهني، يسير وفق المرجعية العلمية الصارمة، ولكن لا يتمتع بقدر كافٍ من المرونة".

“فراولة”

وأكد الفنان صدقي صخر، خلال لقائه مع الإعلامية سارة سراج، عبر فضائية "إكسترا نيوز": "أنا بتابع مع طبيبة نفسية في حياتي بشكل عام، ولهذا أصبحت على قدر كبير من الدراية بطريقة التعامل مع المرضى الذين يعانون من بعض الأزمات النفسية".

مرونة الشخصية 

وتابع: "أنا مرن ودبلوماسي في حياتي الشخصية مقارنًة بشخصيتي في المسلسل، كما أنني في الحقيقة أمتلك القدرة على استيعاب وتقبل الآراء المختلفة، وهذا عكس شخصيتي في المسلسل".

وتدور أحداث مسلسل "فراولة"، حول فتاة فقيرة تدعى «فراولة»، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم أن تتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغنى، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها من الفقر حيث نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، وتبدأ حياتها الجديدة حيث تتمكن من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهور على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

أبطال “فراولة”

مسلسل "فراولة"، يشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن والكوميديا، ويأتي في مقدمتهم: شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات.

صدقي صخر اكسترا نيوز مسلسل الفراولة نيلي كريم الفنان صدقي صخر

الأكثر قراءة

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

انتهاء قضية التمويل الأجنبى وحفظ التحقيقات مع 5 مراكز جديدة

توفير السكر بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات خلال أسبوعين.. تفاصيل خطة الحكومة لإنهاء الأزمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة