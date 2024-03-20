صدقى صخر: دورى فى "فراولة" يختلف تمامًا عن طباعى الشخصية

قال الفنان صدقي صخر، أحد أبطال مسلسل "فراولة": "أجسد شخصية طبيب نفسي مهني، يسير وفق المرجعية العلمية الصارمة، ولكن لا يتمتع بقدر كافٍ من المرونة".

“فراولة”

وأكد الفنان صدقي صخر، خلال لقائه مع الإعلامية سارة سراج، عبر فضائية "إكسترا نيوز": "أنا بتابع مع طبيبة نفسية في حياتي بشكل عام، ولهذا أصبحت على قدر كبير من الدراية بطريقة التعامل مع المرضى الذين يعانون من بعض الأزمات النفسية".

مرونة الشخصية

وتابع: "أنا مرن ودبلوماسي في حياتي الشخصية مقارنًة بشخصيتي في المسلسل، كما أنني في الحقيقة أمتلك القدرة على استيعاب وتقبل الآراء المختلفة، وهذا عكس شخصيتي في المسلسل".

وتدور أحداث مسلسل "فراولة"، حول فتاة فقيرة تدعى «فراولة»، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم أن تتغير حياتها إلى حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغنى، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها من الفقر حيث نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، وتبدأ حياتها الجديدة حيث تتمكن من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهور على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

أبطال “فراولة”

مسلسل "فراولة"، يشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن والكوميديا، ويأتي في مقدمتهم: شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات.