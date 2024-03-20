الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

اقتصادية قناة السويس توقع اتفاقية لإنشاء مركز للتدريب المهنى بالتعاون مع الصين

توقيع اتفاقية لإنشاء
توقيع اتفاقية لإنشاء مركز للتدريب المهني بالتعاون مع الصين

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر صباح اليوم، توقيعها عقد تأسيس مركز للتدريب المهني بالتعاون مع الحكومة الصينية ممثلة في الهيئة العامة لشئون التعاون الاقتصادي الدولي بوزارة التجارة الصينية، وقع الاتفاقية كلٌّ من: وليد جمال الدين، رئيس المنطقة اقتصادية قناة السويس، وشياو ليوشينج، ممثلًا عن الجانب الصيني.

وعقب التوقيع سيتم إنهاء التصميمات المبدئية والرسومات الإنشائية تمهيدًا لبدء الإنشاءات؛ حيث تصل مساحة مركز التدريب المزمع إنشاؤه 40 ألف متر مربع، فيما تبلغ تكلفة إنشاء المركز نحو 128 مليون يوان صيني كمنحة مقدمة من الحكومة الصينية بموجب اتفاقية تعاون الموقعة بين البلدين في مرحلة سابقة.

وعلى هامش التوقيع صرح وليد جمال الدين بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي اهتماما كبيرا بتأهيل العنصر البشري وصقل مهاراته، كمحور رئيسي باستراتيجية الهيئة، وقطعت المنطقة الاقتصادية شوطا كبيرا في هذا المجال بإنشاء عدد من أكاديميات التعليم الفني ومراكز التدريب المهني للعمالة بالقطاعات الصناعية المختلفة بالتعاون مع شركاء النجاح، مشيرًا إلى أن المجمع التدريبي يتكون من مركز تدريب مجهز بأحدث مختبرات التكنولوجيا للصناعات المختلفة وأبرزها صناعات الطاقة والسيارات والروبوتات والإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات وكذلك تعليم اللغات، ويتميز المركز بوجود محاكاة للتمرين مع نظام تفاعلي بين المتدرب والمدرب، كما يحتوي على مجمع سكني للمتدربين ومرافق رياضية وترفيهية حيث يستهدف تدريب وتأهيل العمالة وتعزيز مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.

الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كانت قد أنشأت مراكز وأكاديميات بالتعاون مع شركاء النجاح، أبرزها مشروع أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية التي جرى وضع حجر الأساس لها العام الماضي بتكلفة 45 مليون جنيه، وكذلك الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني من قبل التحالف بين شركة سيمنس العالمية ووزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية باستثمارات قيمتها 22.5 مليون يورو، علمًا بأن هناك 5500 شاب مصري بين مهندس وفني ستقوم الأكاديمية بتوفير التدريب لهم على مدار الـ4 سنوات المقبلة حتى عام 2025، كما تخطط الهيئة لإنشاء مركز جديد للتدريب المهني في منطقة شرق بورسعيد قريبًا.

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