الأربعاء 20 مارس 2024
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اقتصاد

باسل رحمي: 220.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالبحيرة

باسل رحمي
باسل رحمي

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على اهتمام الجهاز بالمساهمة في تطوير وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا وتحسين مسـتوى الخـدمـات الأساسية بها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وذلك بما يتفق مـع خطـة واستراتيجيات الدولـة الرامية إلى تهيئة البيئة الملائمة لإقامة المشروعات الصغيرة الجديدة واستمرار وتطوير المشروعات القائمة، مما يساعد على توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وكشف رحمي، أن الجهاز ينفذ حاليًا مشروعات جديدة لتطوير البنية الأساسية بمحافظة البحيرة بإجمالي 4 ملايين جنيه يتم من خلالها تنفيذ ترميم وصيانة كلا من: مدرسة الحرية الصباحية الابتدائية ومدرسة أبو مندور الابتدائية وذلك لتطوير المرافق التعليمية بتلك المدارس باستخدام العمالة غير المنتظمة في هذه المناطق حيث توفر هذه المشروعات حوالى 4 آلاف يومية تشغيل خلال فترة تنفيذها، وأضاف رحمي أن حوالى 15 ألف مواطن سيستفيدون من تطوير هذه المدارس.

وأضاف رحمي، أن هذه المشروعات الجديدة تعتبر استكمالًا لجهود الجهاز التي ينفذها بالتعاون مع محافظة البحيرة لتلبية احتياجات المواطنين والعمل على تطوير البنية الأساسية بالمحافظة، حيث سبق وأن نفَّذ الجهاز العديد من المشروعات في المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة بقيمة تخطت 220 مليون جنيه، مؤكدًا توفير تلك المشروعات أكثر من مليون يومية تشغيل تم من خلالها تطوير شبكات المياه والصرف الصحي ورصف الطرق الريفية وتطوير مراكز الشباب والمدارس والوحدات الصحية.

وتابع رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بتنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية بمختلف المحافظات وذلك في إطار اتفاقية معالجة أسباب الهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي.

باسل رحمي الرئيس التنفيذي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر المناطق الأكثر احتياجا الخدمات الأساسية الشركاء المحليين تهيئة البيئة الملائمة لإقامة المشروعات الصغيرة تطوير المشروعات

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