الثلاثاء 19 مارس 2024
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أحمد موسى: بدء موسم توريد بنجر السكر لمصنع أبو قرقاص بالمنيا (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

أعلن الإعلامي أحمد موسى عن انطلاق موسم توريد بنجر السكر إلى مصنع أبو قرقاص، أحد أهم مراكز إنتاج السكر في البلاد.

وأشار موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة “صدى البلد”، إلى أن المساحات المزروعة ببنجر السكر تبلغ 600 ألف فدان على مستوى مصر.

وأضاف “موسى” أن المصنع يستقبل مليون طن من بنجر السكر لإنتاج حوالي 130 ألف طن من السكر، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي يلعبه المصنع في الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، صرح مسئول بالمصنع بأن الإنتاج لا يقتصر على السكر فحسب، بل يشمل أيضًا 30 مليون لتر من الكحول و30 ألف طن من العلف الصالح للتصدير، بالإضافة إلى “الفيناس” الذي يُستخدم كمكمل للسماد.

وأكد المسئول على التزام العاملين البالغ عددهم 1115 عاملًا بتقديم أفضل ما لديهم من جهد وكفاءة، مشيرًا إلى أن موسم بنجر السكر يمتد لخمسة أشهر، وهو ما يفوق المدة المعتادة من شهرين، ويُتوقع أن يسهم هذا التمديد في تحقيق أرباح تفوق تلك التي تم تسجيلها في الأعوام السابقة.

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