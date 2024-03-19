أحمد موسى: غزة تحتاج 8 سنوات للعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يرفض إطلاقًا مقترح حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشددًا على رفضه عودة السلطة الفلسطينية أو حركة حماس لتولي زمام الأمور.

وأشار موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن نتنياهو يبحث عن بديل لوكالة "غوث" في فلسطين، وطلب ذلك بشكل رسمي، مؤكدًا أن قطاع غزة يحتاج إلى 7 أو 8 سنوات حتى يعود إلى ما قبل أحداث السابع من أكتوبر.

وتابع أن نتنياهو أكد أنه سيتم نقل معبر رفح إلى معبر كرم أبوسالم المخصص لعبور شاحنات المساعدات، فضلًا عن تصريحاته السابقة بأنه لا بديل أمامه لاقتحام رفح.