من أمام معبر رفح.. المتحدث باسم اليونيسف يحذر من مجاعة وشيكة في غزة

حذر المتحدث باسم منظمة اليونيسف جيمس إلدر، من حدوث مجاعة قريبة في قطاع غزة رغم أن الإمدادات المنقذة للحياة والمواد الغذائية متراكمة أمام معبر رفح البري بين مصر والقطاع وتمنع إسرائيل دخولها لأهالي غزة.

ونشر جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مقطع فيديو مصور من أمام معبر رفح عبر حسابه على موقع “إكس”، يظهر تكدس مئات الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة وتمنع إسرائيل دخولها.

وقال جيمس إلدر في الفيديو المصور “للعودة الى المشهد في غزة الآن، كم عدد من الاحتياجات الاساسية اللازمة لإنقاذ الحياة، وكم هو وضع مخيب للامال بالنسبة لمن يحتاجون اليه، خاصة من الطعام والماء والدواء من الاحتياجات الاساسية اللازمة”.

وأكد إلدر أن أكثر من 13 ألف طفل قتلوا في غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية، مجددا الدعوة لوقف إطلاق النار.

وأضاف إلدر أن عدد الأطفال في غزة الذين يموتون بسبب الجفاف وسوء التغذية "سيرتفع بشكل كبير" إذا لم يكن هناك وقف لإطلاق النار.

ووصف إلدر وفاة الأطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية، والتي قالت اليونيسف إنها تشهدها الآن داخل غزة، بأنها "متوقعة تمامًا" و"من صنع الإنسان" و"يمكن الوقاية منها".

ووصف مستويات سوء التغذية بين الأطفال الصغار في جنوب غزة بأنها "غير مقبولة وخطيرة".

ومع ذلك، قال إن مستويات سوء التغذية والجفاف بين الأطفال في شمال غزة "أعلى بثلاث مرات تقريبًا" مما هي عليه في الجنوب، بسبب انخفاض مستويات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الأجزاء الشمالية من القطاع.

استشهاد 31726 فلسطينيا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، ما أسفر عن استشهاد 31726 فلسطينيا، فيما أصيب 73792 آخرين بخلاف آلاف المفقودين تحت الانقاص.

ووفقا للأمم المتحدة، بسبب الهجوم الإسرائيلي، فقد نزح 85% من سكان قطاع غزة داخليا ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، في حين تضررت 60% من البنية التحتية للقطاع أو دمرت.