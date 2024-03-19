الجنة والفكر الدينى

الفكر الدينى هو تفسير وتأويل البشر للنص الدينى المقدس ولذا فهذا الفكر ليس مقدسا لانه فكر بشرى قابل للصواب والخطأ بالرغم من تأثير هذا الفكر على تشكيل وجدان وعاطفة المنتمين إلى الدين بما يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قبول الآخر الدينى وغير الدينى. نعم من الطبيعى أن يؤمن كل صاحب دين بصحة دينه عن الدين الاخر وألا ماكان مؤمنا بما امن. فكل دين له مقولته شبه المطلقة التى يستأثر بها دون غيره. اليهود ( هم شعب الله المختار ) المسيحيون ( من لم يتعمد من الماء والروح لن يعاين ملكوت السماوات ) المسلمون ( هم خير أمة أخرجت للناس ). ولذا يتم الانغلاق على تلك الخصوصية ( وهى مطلوبة وطبيعية ). ولكن هل كانت إرادة الله سبحانه وتعالى الذى أوجد البشر (كافة البشر ) الذين احبهم وميزهم وسخر لهم كافة المخلوقات أن يكون جزء من البشر مميزين عنده دون باقى البشر؟ وبالتالى يصبح هؤلاء المميزين هم أصحاب الجنة والأوصياء عليها يدخلون من شاءوا ويطردون من أرادوا؟ لاشك فهذا افتراء على الله وضعف ايمان وفكر دينى يجنح إلى حالة تعصب تتحول الى تطرف وتكون احيانا فى طريقها إلى حالة أرهاب وترهيب !!! ودليل ذلك هى وحدانية الايمان بالله الواحد الذى يعبده كل البشر كل بمعتقده وبطريقته وبطقوسه منذ ادم والى الابد. بل والأهم فهذه هى التعددية الدينية التى أرادها الله. نعم التعددية الدينية. فمثلا الأديان السماوية تشترك فى الايمان بالله الواحد وتتفق على قصة الخلق منذ ادم إلى مجئ ديانة كل متدين. أى أن هناك تواصل وتحاور بل تكامل بين الأديان أيا كانت مسمياتها. المسيحية تقول ( من ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفسهم ) والإسلام يقول ( ولكل جعلنا منكم شرعتا ومنهاجا ) و( قد أرسلنا لكل أمة رسولا ). أى أن الله اراد لكل امة ناموس وشرعة ومنهاجا يتم الحساب عليها من جانب الله وحده. وذلك لأن الله لو أراد غير ذلك لكان قادرا. ( لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولايزالون مختلفين ) ( لو شاء ربك لأمن من فى الارض كلهم جميعا فانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ). ولذلك كان ( من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ). وهذه الحرية هى الطريق الوحيد والأوحد لكى يكون هناك حساب. فهل هذا الحساب لكل اصحاب الأديان الأخرى غير دينك ؟ بالطبع الكل سيحاسب على أرضية ناموسه كل واحد وعلى شرعته ( ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب فمن يفعل شرا يجزى به ولن يجد له من دون الله وليا أو نصيرا ). هنا من الذى سيحاسب ؟ الله وحده لا سواه. ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والذين أشركوا أن الله يحكم بينهم يوم القيامة أن الله على كل شئ قدير ). وعلى ذلك هل كانت إرادة الله بالتعددية تعنى الصراع الدينى والتصارع الانسانى ؟ بلاشك لن تكون كذلك لأن الله هو رب البشرية كلها وهو رب أصحاب الأديان السماوية وغير السماوية. ( انما ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أن الله يحب المقسطين ). وعلى ذلك نقول بكل صراحة وبكل وضوح. اين انت من هذا المنهج الدستورى الرائع ؟ فما صفتك بأن تقول من الذى سيدخل الجنة ومن الذى لن يدخل ؟ من انت ؟ وهنا يجب أن نعلم وللاسف فهذه هى سلوكيات أصحاب الأديان كلها. فلا سماء ولا جنة لغير اتباع الدين الذى يؤمنون به بل الطائفة المنتمين إليها دون سواها. ( احفظ يارب شعبك المسيحى الأرثوذوكسي ) وبالطبع الكاثوليك للكاثوليك...الخ فأين المحبة التى تحض على حب الأعداء قبل الاصدقاء ؟ هذه سلوكيات لاعلاقة لها بالإيمان الصحيح الذى (وقر فى القلب وصدقه العمل ).( ليروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذى فى السماوات ). هذه ليست قيم الدين ولكنه الفكر الدينى الخاطئ الذى يسعى إلى المصلحة الخاصة والى مصلحة المؤسسات التى تشكل هذا الفكر. حمى الله مصر وشعبها العظيم وكل عام والمصريين بكل الخير.