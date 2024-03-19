الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحرير 163 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تحرير 163 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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169 مخالفة للمحال بسبب ترشيد استهلاك الكهرباء

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175 مخالفة للمحال بسبب ترشيد استهلاك الكهرباء

ونص القرار في مادته الأولى على «أن تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربي بجميع المباني والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالإغلاق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها».

ترشيد استهلاك الكهرباء استهلاك الكهرباء وزارة الداخلية قرار مجلس الوزراء الجريدة الرسمية

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