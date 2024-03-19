حامد جميل: تمويل البنك الدولي يعزز من حجم العوائد الدولارية في مصر

قال الدكتور حامد جميل الاستشاري الاقتصادي إن اعلان البنك الدولي تمويل مصر يسهم في زيادة حجم العوائد الدولارية.

وأضاف أنه يجب على الحكومة المصرية تبني سياسات اقتصادية مناسبة لضمان استخدام العوائد الدولارية بشكل فعال ومستدام، مثل تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، وكذلك تعزيز التعليم والتدريب لتحسين مهارات العمالة المصرية وزيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد في تصريحات خاصة للدستور أنه يمكن القول بإن زيادة العوائد الدولارية تعد عاملًا مهمًا لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، ومن المهم أن تعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على استغلال هذه العوائد بشكل فعال لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق رفاهية أوسع للمواطنين.

وأكد أنه نظرًا للأهمية الكبيرة لهذا الأمر، ينبغي على الحكومة المصرية النظر في سبل تعزيز العوائد الدولارية بشكل مستدام وفعال لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف أنه يمكن لزيادة العوائد الدولارية أن تسهم في تقليل الدين الخارجي لمصر، وبالتالي تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي. وهذا يقلل من التكاليف الناتجة عن سداد الفوائد ويحسن موقف البلاد المالي والاقتصادي في المستقبل.

وأوضح أنه تُعد زيادة العوائد الدولارية فرصة لتعزيز التبادل التجاري الدولي وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية. فبفضل توفر العملات الأجنبية، يمكن للشركات المصرية زيادة إنتاجها وتحسين جودة منتجاتها، وبالتالي زيادة فرص التصدير إلى أسواق جديدة وتنويع مصادر العائدات.

وأشار إلي أنه يكون لزيادة العوائد الدولارية آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري، حيث تسهم في تعزيز الاستقرار النقدي، وتحفز النمو الاقتصادي، وتعزز فرص الاستثمار، وتعزز السياحة، وتقلل الدين الخارجي، وتعزز التبادل التجاري الدولي.