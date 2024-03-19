الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حامد جميل: تمويل البنك الدولي يعزز من حجم العوائد الدولارية في مصر

الدكتور حامد جميل
الدكتور حامد جميل

 قال الدكتور حامد جميل الاستشاري الاقتصادي إن اعلان البنك الدولي تمويل مصر يسهم في زيادة حجم العوائد الدولارية

وأضاف أنه يجب على الحكومة المصرية تبني سياسات اقتصادية مناسبة لضمان استخدام العوائد الدولارية بشكل فعال ومستدام، مثل تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، وكذلك تعزيز التعليم والتدريب لتحسين مهارات العمالة المصرية وزيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد  في تصريحات خاصة للدستور أنه يمكن القول بإن زيادة العوائد الدولارية تعد عاملًا مهمًا لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، ومن المهم أن تعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على استغلال هذه  العوائد بشكل فعال لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق رفاهية أوسع للمواطنين.

وأكد أنه نظرًا للأهمية الكبيرة لهذا الأمر، ينبغي على الحكومة المصرية النظر في سبل تعزيز العوائد الدولارية بشكل مستدام وفعال لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف أنه يمكن لزيادة العوائد الدولارية أن تسهم في تقليل الدين الخارجي لمصر، وبالتالي تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي. وهذا يقلل من التكاليف الناتجة عن سداد الفوائد ويحسن موقف البلاد المالي والاقتصادي في المستقبل.

وأوضح أنه  تُعد زيادة العوائد الدولارية فرصة لتعزيز التبادل التجاري الدولي وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية. فبفضل توفر العملات الأجنبية، يمكن للشركات المصرية زيادة إنتاجها وتحسين جودة منتجاتها، وبالتالي زيادة فرص التصدير إلى أسواق جديدة وتنويع مصادر العائدات.

وأشار إلي أنه  يكون لزيادة العوائد الدولارية آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري، حيث تسهم في تعزيز الاستقرار النقدي، وتحفز النمو الاقتصادي، وتعزز فرص الاستثمار، وتعزز السياحة، وتقلل الدين الخارجي، وتعزز التبادل التجاري الدولي.

 

البنك الدولي تمويل مصر العوائد الدولارية الدولار العملة الصعبة

مواد متعلقة

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

بلومبرج: مساعدات البنك الدولى ترفع خطة الإنقاذ العالمية لمصر إلى أكثر من 50 مليار دولار

كيف يسهم تطوير صناعة الأسمدة في زيادة العوائد الدولارية للدولة؟

الأكثر قراءة

الزمالك يصدم اتحاد الكرة بقرار مهم قبل الدور الثانى من دورى نايل

نتنياهو يحفر قبره السياسى بيده.. ومستقبل بايدن فى خطر مُحدق

كواليس إنقاذ مصر مفاوضات الدوحة من الانهيار بعد اقتحام إسرائيل مستشفى الشفاء

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-3-2024 فى بورصة الدواجن

موعد إجازة عيد الفطر 2024 في مصر والعطلات الرسمية لشهر أبريل

فترة صباحية ومسائية.. مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

ماجد حبته

بوتين مستمر

محمد قدري

محمد قدرى يكتب: أكرم حسنى "جه"

وائل لطفي

لغة القوة

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المتحدث العسكرى الإسرائيلى: ننتظر الوقت المناسب للتحرك فى مستشفى الشفاء

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر