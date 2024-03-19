الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى العاشر من رمضان

هشام آمنة
هشام آمنة

بعث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، والتي حققها جيل أكتوبر من القوات المسلحة ببطولاتهم وتضحياتهم لإعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة والوطنية.

وقال وزير التنمية المحلية- في برقيته: يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم بمناسبة الاحتفال بحلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة واحتفال مصرنا الغالية بهذه المناسبة التاريخية.

وأضاف: "سائلين الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يعيدها على فخامتكم وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.. شاكرين عطاءكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها مصرنا الحبيبة وأن يوفقكم فى تحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم وازدهار لوضع مصر الغالية فى مصاف الدول المتقدمة.. أمل سيتحقق بإذن الله، وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام".

 ويهنئ رئيس مجلس الوزراء 

وبعث وزير التنمية المحلية ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بحلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

وقال وزير التنمية المحلية- في نص برقيته: "يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة، وأن أتقدم لسيادتكم بخالص إعزازي وتقديرى وبأصدق وأرق التهانى القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، واحتفال مصرنا الغالية بهذه المناسبة التاريخية".

وأضاف: "سائلين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يعيدها على سيادتكم وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات، في ظل مناخ ينعم فيه أبناء مصر الأوفياء بالأمن والأمان والاستقرار لتحقيق غدٍ أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية، تحت رئاسة قائد مسيرة البناء والتنمية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام".

هشام آمنة التنمية المحلية ذكرى انتصارات العاشر من رمضان القوات المسلحة

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