عبد ربه يجبر نجلته على الزواج من عرب.. أهم أحداث الحلقة 8 من حق عرب

شهدت أحداث الحلقة 8 من حق عرب انفعال المعلم عرب على نجلته سميحة فور عودتها للمنزل بعد هروبها منه لرفضها الزواج من جمال ابن عمها، وقال لزوجته صباح: “البت دي ملهاش خروج برة البيت تاني وكتب كتابها على عرب كمان يومين”.

مسلسل حق عرب

وأصيب الجميع بصدمة بعد قرار عبد ربه بزواج نجلته من عرب، ورفضت سميحة الزيجة قائلة: “إزاي متخدش رأيي في حاجة زي دي”.

مسلسل حق عرب

قنوات عرض الحلقة 8 من حق عرب

وانطلقت منذ قليل، الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، على قناة أون دراما، وتعاد في تمام الساعة الثانية عشر، على قناة أون.

مسلسل حق عرب

أحداث الحلقة 7 لمسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب، ذهاب عبد ربه"رياض الخولي" لفيهم قارىء الفنجان والكف، لتفسير حلمه القديم برؤية ثعابين تلدغه وتفرز السم في وجهه، ليجدد الاخير تفسيره لعبد ربه قائلا: ابنك من صلبك هيقتلك.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.