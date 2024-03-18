مسلسل حق عرب الحلقة 8.. رباح يتبرأ من علاقته بسميحة أمام السويركي

مسلسلات رمضان 2024..

انطلقت منذ قليل، الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، على قناة أون دراما، وتعاد في تمام الساعة الثانية عشر، على قناة أون.

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 8

بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب، بذهاب عرب السويركي لمنزل رباح ليجد سميحة ابنه عبد ربه في شقته، ويدور حديث بينهم.

ويتبرأ رباح ابو الدهب "وليد فواز"، من علاقته بسميحة ويذم فيها ويقول انها من تطارده، لتنشب مشاجرة بين سميحة ورباح وتنتهي بتركها المنزل مع عرب.

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب، ذهاب عبد ربه"رياض الخولي" لفيهم قارىء الفنجان والكف، لتفسير حلمه القديم برؤية ثعابين تلدغه وتفرز السم في وجهه، ليجدد الاخير تفسيره لعبد ربه قائلا: ابنك من صلبك هيقتلك.

وشهدت احداث الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب، وقوع حنان في مصيدة عملها المنحرف، حيث اعتادت النصب على زبائن واتهامها لهم بالتحرش حتى الذهاب الى القسم وابتزاز "الزبون" بمبالغ كبيرة مقابل تنازلها على المحضر.

تفاصيل احداث الحلقة السابعة لمسلسل حق عرب

ولكن في الحلقة السابعة لم يتنازل الرجل عن المحضر وصمم على كتابته، بينما اظهرت حنان خوفها الشديد من أن هذه المرة لن تكون كالسابق.

ملخص أحداث مسلسل حق عرب الحلقات السابقة

كما بدأت أحداث الحلقة السابعة لمسلسل حق عرب، بمعاودة حلم الثعابين المفزع لعبد ربه"رياض الخولي"الذي كان يراوده في شبابه قبل ولاده إبنه، ليفرغ من نومه مسرعا للذهاب لفهيم رجل قراءة الفنجان والكف ومعه عرب السويركي لتفسيره سبب معاودة الحلم مرة أخرى في كبره.

وشهدت الحلقة السادسة بمسلسل حق عرب، عرض كبير من رباح ابو الدهب "وليد فواز"، لعلي السويركي شقيق عرب، للعمل معه مستشار قانوني لابو الدهب جروب.

تفاصيل الحلقة 6 لحق عرب

ويرفض علي السويركي في بداية الحديث بسبب مشاكل عرب السويركي مع رباح، ليقنعه الأخير بقبول الوظيفة بحجه أن عدوهما واحد وهو عبد ربه"رياض الخولي".

وشهدت احداث الحلقة السادسة بمسلسل حق عرب، تصدر عرب السويركي لانغام إبنه عبد ربه "رياض الخولي"، وحمايتها من خطيبها الذي اشتد حديثه معها أمام منزلها.

ويدافع عرب السويركي عن انغام أمام الجيران، ويطلب من خطيبها أن يذهب للمعلم عبد ربه ليكمل الحديث معه.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.