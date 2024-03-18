الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"التايكوندو" يضيف ميداليتين جديدتين بدورة الألعاب الإفريقية

بطل مصر في التايكوندو
بطل مصر في التايكوندو

نجح أبطال مصر في التايكوندو بمنافسات اليوم الثاني في إضافة ميداليتين جديدتين لمصر بدورة الألعاب الإفريقية والمقامة حاليا بمدينة أكرا الغانية وتستمر حتى يوم 24 مارس الجاري.

ونجح عبدالله عصام في الحصول على الميدالية الفضية بمنافسات وزن +87 كجم، فيما فاز أحمد وائل عاصم ببرونزية وزن 68 كجم، وبذلك ترفع مصر رصيدها في التايكوندو إلى 4 ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين.

ونجحت مصر، أمس، في تحقيق ميداليتين في اليوم الأول للعبة التايكوندو بواقع ذهبية وبرونزية.

وفاز بالميدالية الذهبية اللاعب معتز عاصم بمنافسات وزن 54 كجم، فيما فازت تقى شعبان ببرونزية وزن +73 كجم.

وتضم قائمة المنتخب المصري للتايكوندو الأول للكروجي 12 لاعبا ولاعبة، هم: “معتز بالله عاصم وزن تحت 54 كجم، مصطفى أحمد وزن تحت 58 كجم، أحمد وائل نصار وزن تحت 68 كجم، رامي عيسى وزن تحت 74 كجم، سيف عيسى وزن تحت 80 كجم، أحمد سيد وزن تحت 87 كجم، وعبدالله عصام وزن فوق 87 كجم“، بالإضافة إلى: “ليلى شريف عقيل وزن تحت 46 كجم، جنى خطاب وزن تحت 49 كجم، نادين عمرو وزن تحت 62 كجم، آية شحاتة وزن تحت 67 كجم، وتقى شعبان وزن فوق 73 كجم“.

ويترأس بعثة المنتخب العميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري، بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب المصري كلًا من: “الخبير الأجنبي بيجان بوجهانلو مديرًا فنيًا، والكابتن أسامة سيد مدربًا عامًا، والكابتن محمد مجدي مدربًا للمنتخب“.

وحقق المنتخب المصري للهوكي الفوز على نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة “5-4“ في النسخة الثالثة عشرة من دورة الألعاب الإفريقية، المقامة حاليًا بمدينة أكرا الغانية وتستمر حتى يوم 24 مارس الحالي.

ويعد هذا الفوز الثاني على التوالي لمنتخب الهوكي، حيث فاز في أول مباراة على نظيره منتخب كينيا بنتيجة 3-2.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره غانا بعد غدٍ الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويشارك أربعة منتخبات فقط في منافسات الهوكي، هي: مصر، نيجيريا، كينيا، إلى جانب غانا المستضيفة وذلك بعد انسحاب جنوب إفريقيا.

تضم قائمة المنتخب المصري 18 لاعبًا: محمد مجدي، محمود حسين، مصطفى طارق، محمود ممدوح، مصطفى منصور، محمد عادل، محمد رجب، أحمد عبدالحكيم، أشرف سعيد، عمرو سيد، أحمد محمد، زياد عادل، حسام الدين رجب، أحمد محسن، حسين عوض، محمود أحمد، كريم عاطف، وباسل محمد.

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