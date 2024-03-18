عازف أرغول لـ"باب رزق": أعتز بالمشاركة في صناعة تتر "المصراوية" مع عمار الشريعي

قال أمين شاهين، عازف آله الأرغول، إن آلة الأرغول ألة مصرية فرعونية قديمة، معبرًا:" هذه الآلة مرسومة على المعابد المصرية القديمة، ويوجد منها أنواع كثيرة داخل المتاحف المصرية ".

الموسيقى المصرية التراثية



وأكد أمين شاهين، خلال لقائه ببرنامج “باب رزق” مع الإعلامي يسري الفخراني، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه يتم صناعة آلة الأرغول من الغاب، وتختلف عن المزمار بصورة كبيرة.

وتابع:" والدي عازف كولا في الموسيقى الشعبية، وأنا أخدت المهنة من والدي، والأرغول بدأت أوظفه مع الموسيقى التصويرية، وكان من أهم أعمالي الموسيقي التي أعتز بها مشاركتي مع الموسيقار الكبير عمار الشريعي في موسيقى تتر المصراوية".

تميز العزف المصري

واستطرد:" اشتغلت في ورش عمل كثيرة مع الأجانب، والأجانب يتعجبون من قدراتنا على إخراج النغمات الموسيقية على آلات مصنوعة من الخشب دون كهرباء".