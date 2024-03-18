خالد الجندى: الشخص الأمى ليس جاهلًا

قال الشيخ خالد الجندي، إن أول ما نزل من القرآن الكريم سورة العلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أولى سور القرآن الكريم



وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن بداية هذه السورة يكلم الله سبحانه وتعالى فيها نبيًا لا يقرأ ولا يكتب.

وأضاف في حديثه، أن كلمة أميًا يُقصد بها الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب، وليس بمعني جاهل على الإطلاق، حيث الذي علم البشرية بالكامل أساس الدين الإسلامي هو النبي، صلى الله عليه وسلم، وكان لا يقرأ ولا يكتب.

الفرق بين الأمية والجهل



وأشار إلى أن الذي يسافر لبلد أجنبي دون أن يكون متقنًا للغة يكون شخصًا أميًا وليس جاهلًا، معبرًا:" فصول محو الأمية تجد بعض الصعوبات عند التعامل مع الأميين، وذلك بسبب عدم القدرة على الفهم الصحيح لكلمة أمي، حيث الأمية بعيدة كل البعد عن الجاهل وإنما شخص لا يعرف القراءة والكتابة".