ضبط 15204 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بـ مديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏15204 مخالفات مرورية متنوعة.

وأشارت الداخلية، إلى أنه تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.