الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الاتحاد التركي يدين أحداث مباراة طرابزون سبور وفناربخشة ويتعهد بمعاقبة المسئولين

أحداث مباراة طرابزون
أحداث مباراة طرابزون سبور وفناربخشة

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، إدانته التامة لأحداث الشغب والعنف التي شهدتها مباراة فريقي طرابزون سبور وفناربخشة في إطار منافسات الدوري التركي الممتاز.

وقال الاتحاد التركي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: "فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت أثناء وبعد مباراة طرابزون سبور وفناربخشة في دوري ترينديول الممتاز، نحن على اتصال مع ممثلينا والمسؤولين الحكوميين.

وتابع: “ما حدث في كرة القدم، وهي لعبة صداقة وسلام وأخوة، أمر غير مقبول على الإطلاق”.

وأضاف: “ومن أجل منع تكرار هذه الأحداث، لا ينبغي لأحد أن يشك في أنه بمجرد الانتهاء من التحقيقات، سيتم فرض العقوبات الجنائية اللازمة على المسؤولين عن الأحداث”.

وكان العشرات من مشجعي فريق طرابزون سبور، قد اقتحموا أرضية ملعب (شينول جونيش) عقب خسارة فريقهم أمام ضيفه فناربخشة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، اليوم الأحد، في إطار الجولة الثلاثين من الدوري التركي الممتاز.

وقام مشجعو طرابزون سبور بمهاجمة لاعبي فناربخشة والجهاز الفني أثناء الاحتفال بالفوز، إلا أنه لم يحدث احتكاك جسدي بين اللاعبين والجماهير، بحسب الصور والفيديوهات التي جرى تداولها بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد المباراة.

وتدخل رجال الأمن لحماية لاعبي ومسؤولي فناربخشة والطاقم التحكيمي للمباراة، قبل ذهابهم لغرف تبديل الملابس.

وتوقفت المباراة عدة مرات بسبب إلقاء الجماهير للمقذوفات داخل أرض الملعب.

وشهدت مباراة طرابزون سبور وفناربخشة، مشاركة النجم المصري محمود حسن تريزيجيه مع أصحاب الأرض، حيث تمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 78 عبر ركلة جزاء.

الاتحاد التركي لكرة القدم طرابزون سبور فناربخشة الدوري التركي الممتاز محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه

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