وزير الرى: إنشاء 8 محطات مياه شرب جوفية لخدمة مواطنى جنوب السودان

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتور عارف غريب، رئيس قطاع شئون مياه النيل، حول موقف مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودولة جنوب السودان في مجال الموارد المائية والري، خاصة في مجال توفير مياه الشرب النقية لمواطني جنوب السودان.

وصرّح الدكتور سويلم بأن وزارة الموارد المائية والري قامت فى شهر يناير ٢٠٢٤ بتدشين عملية تنفيذ ٨ محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في ولايتي وسط الاستوائية وجونجلي، وقد تم البدء بالفعل فى التنفيذ في مقاطعة لوبونوك بولاية وسط الاستوائية لإنشاء ٣ محطات في المقاطعة، كما أوفد وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان فريق عمل مشتركا من الجانبين، المصري والجنوب سوداني، لزيارة مقاطعة يورور في ولاية جونجلي لبدء إجراءات تنفيذ ٢ محطة، والمقرر إنشاؤهما لخدمة المقاطعة لتوفير مياه الشرب الآمنة والنظيفة للمواطنين بما ينعكس على تحسين نوعية حياتهم وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه.

وأضاف أن هذا المشروع يأتى في إطار مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين، والتى تهدف لتنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني جنوب السودان، حيث قامت وزارة الموارد المائية والري المصرية، وبالتعاون مع نظيرتها بجنوب السودان، بتنفيذ ٢٠ محطة مياه شرب جوفية خلال السنوات الماضية لتوفير مياه الشرب لما يقرب من ١٠٠ ألف نسمة من مواطني دولة جنوب السودان، وهذه الآبار مزودة بالطاقة الشمسية لتقليل تكلفة التشغيل بالمناطق النائية ولتحقيق استدامة تشغيلها.

كما تنفذ الوزارة مشروعات للحد من مخاطر الأمطار، وسدود لحصاد الأمطار للاستفادة منها في أوقات الجفاف لمواطنى جنوب السودان.

مصر تحمل الخير لمواطنى دولة جنوب السودان

وأكد "سويلم" أن مصر تحمل الخير لمواطني دولة جنوب السودان من خلال مشروعاتها التنموية، في ظل العلاقات المصرية الجنوب سودانية العميقة والممتدة على كافة الأصعدة.