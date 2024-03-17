نائب: التحالف الوطني يقدم آلاف الأطنان من المساعدات لغزة

قال عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، إن الدور الذي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي بارز محليًا عربيًا، واستطاع تحقيق نجاحات ضخمة، سواء بخدمة ملايين المصريين بالداخل او عبر مساعدات انسانية أو اغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال القماطي، في تصريح صحفي إن شهر رمضان هذا العام يختلف عما سبقه بسبب استمرار معاناة أهالي قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، المستمر منذ 5 أشهر، وهنا برزت القدرات الضخمة للتحالف الوطني الذي استطاع تسيير مئات الأطنان من المساعدات لقطاع غزة، لافتًا إلى استمرار عمل التحالف رغم كل التحديات والأزمات التي يشهدها وزيادة أعداد المستفيدين منه في الداخل إذ يقرب على الوصول لـ20 مليون مواطن مستفيد من خدمات التحالف الوطني والدعم بكافة أشكال المواد الغذائية.

وأوضح عضو الشيوخ ان التحالف الوطني للعمل الأهلي استطاع تقديم مساعدات كبيرة لقطاع غزة، طوال الشهور الماضية وحتى اللحظة منها، 300 قاطرة محملة بأكثر من 3.5 آلاف طن من المواد الغذائية وأكثر من 90 طنا من الألبان وحفاضات الأطفال، 25 طنا من المياه، و190 طنا من الأدوات والمستلزمات الطبية، بالإضافة لنحو 117 طنا من الملابس والبطاطين الشتوية وغيرها من المساعدات، بما يؤكد على الدعم التام من جانب مصر للشعب الفلسطيني من جهة والدور البارز والامكانيات الضخمة، للتحالف الوطني للعمل الأهلي من جهة ثانية.

وشدد القماطي أن التحالف الوطني للعمل الأهلي، أثبت القدرة على مواجهة المستجدات في الأزمات والكوارث على المستوى المحلي والإقليمي، وتنفيذ توجيهات الدولة المصرية والقيادة السياسية بدقة بالغة ونجاح شديد. كما ان الجهد الهائل الذي يقوم به في غزة، يكشف بشكل واضح حجم الدعم الذي تقدمه مصر رسميا للقطاع ولنصرة الفلسطينيين ودعمهم.

واختتم القماطي بالتأكيد على أهمية وفكرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والذي استطاع تحيق نقلة كبيرة في العمل الأهلي لم تشهدها مصر من قبل وخدمة الملايين.