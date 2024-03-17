منتخب مصر للتايكوندو يحصد ميداليتين بدورة الألعاب الأفريقية

نجح لاعبو المنتخب المصري للتايكوندو، الأحد، في حصد ميداليتين جديدتين بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا بمدينة أكرا الغانية وتستمر حتى يوم 24 مارس الحالي.

وفي منافسات اليوم الأول للتايكوندو في دورة الألعاب الأفريقية فازت تقى شعبان بالميدالية البرونزية بمنافسات وزن +73 فيما فاز معتز عاصم بذهبية وزن 54 كجم.

تضم قائمة المنتخب المصري للتايكوندو الأول للكروجي 12 لاعبًا: معتز بالله عاصم وزن تحت 54 كجم، مصطفى أحمد وزن تحت 58 كجم، أحمد وائل نصار وزن تحت 68 كجم، رامي عيسى وزن تحت 74 كجم، سيف عيسى وزن تحت 80 كجم، أحمد سيد وزن تحت 87 كجم، وعبد الله عصام وزن فوق 87 كجم.

إضافة إلى: ليلى شريف عقيل وزن تحت 46 كجم، جنى خطاب وزن تحت 49 كجم، نادين عمرو وزن تحت 62 كجم، آية شحاتة وزن تحت 67 كجم، وتقى شعبان وزن فوق 73 كجم.

ويترأس بعثة المنتخب خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب ا كلًا من: “الخبير الأجنبي بيجان بوجهانلو مديرًا فنيًا، والكابتن أسامة سيد مدربًا عامًا، والكابتن محمد مجدي مدربًا للمنتخب“.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

منتخب اليد يهزم نيجيريا ويتأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية

نجح منتخب مصر لكرة اليد في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأفريقية وذلك بعدما أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة بالفوز على نيجيريا بنتيجة 27/24 في ثالث مبارياته ببدورة الألعاب الأفريقية والمقامة في غانا في الفترة من 8 حتى 23 مارس الجاري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة 15/10، قبل أن يواصل تألقه في الشوط الثاني والمباراة لينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة ويتأهل لنصف النهائي متصدرًا لمجموعته.