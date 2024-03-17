الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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إبراهيم عيسى يروى تجاربه مع القضاء: أخاف من فكرة السجن (فيديو)

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

 أكد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى أهمية دور الأديب في هز الأفكار الراسخة وتبني الجديدة، معتبرًا ذلك مسئولية جماعية وليست فردية.

وأشار "عيسى"، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ضمن برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، إلى أن تحقيقه الصحفي الذي كشف عن قائمة اغتيالات لعدد من كبار رجال الأعمال في مصر، قد أثار جدلًا واسعًا وغضبًا رسميًا، مما أدى إلى اجتماع غير مسبوق بين رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للصحافة وتوقف طباعة الصحيفة.

كما تطرق إلى مقاله "الآلهة لا تمرض" الذي ناقش فيه صحة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والذي أدى إلى صدور عدة أحكام قضائية ضده، تلاها قرار بالعفو الرئاسي، وتحدث أيضا عن تجربته الشخصية في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، معبرًا عن قلقه من فكرة السجن، ومؤكدًا أن الخوف منه أمر طبيعي وإنساني، وعبر عن ذلك: "من الذي لا يقلق من السجن؟! ومن يريد السجن إلا أحمق".

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