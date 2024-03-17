إبراهيم عيسى: التضامن العالمى مع فلسطين يتعزز فى وجه العنف الإسرائيلى (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى على الدعم الدولي المتنامي للشعب الفلسطيني في مواجهة الأعمال العدائية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة، مشيرًا إلى أن العالم يتفاعل بقوة مع مشاهد القتل التي تطال الأبرياء، مما يعكس حالة من الغضب العام.

وأوضح عيسى، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ضمن برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، أن الفلسطينيين يحظون بالتعاطف العالمي، معتبرين أنهم الطرف المظلوم في هذا الصراع، مشددًا على أن الهجمات تستهدف البنى التحتية الحيوية كالمنازل والمستشفيات التي أقيمت بدعم عربي، والتي تتعرض للقصف بشكل يومي.

وأكد أهمية التركيز على مصالح الشعب الفلسطيني، متجاوزًا مشاعر العداء تجاه إسرائيل، ومنوهًا إلى ضرورة الاهتمام بمعاناة سكان غزة والتحديات الجسام التي يواجهونها، داعيًا إلى النظر في مصلحة الأراضي الفلسطينية ومستقبلها.