الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

علاء عابد: القمة المصرية الأوروبية تستهدف تحقيق نقلة نوعية لجذب الاستثمارات

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن القمة المصرية الأوروبيه في القاهرة، تأكيد على نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح “عابد” في تصريحات صحفية له، أن القمة المصرية الأوروبية تستهدف تحقيق نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هذه القمة ستكون شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري ورسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري.

 

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نص كلمة الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية

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القمة المصرية الأوروبية تؤسس لعهد جديد من العلاقات الاقتصادية المشتركة


 

مصر شريكا استراتيجيا رئيسيا في مجال الطاقة

وأشار النائب علاء عابد إلى أن الاتحاد الأوروبي يعلم أن مصر شريكا استراتيجيا رئيسيا في مجال الطاقة وينظر لها كأحد أهم مصادر إمداد أوروبا بجزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من خلال مصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي على ساحل البحر المتوسط، فضلًا عن أن مصر لعبت "دورا رئيسيا وحاسما للغاية" في إدارة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن زيارة الوفد الأوروبي تأتي بعد اجتماعات مكثفة عقدت في مستهل العام الجاري لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تم التباحث فيها حول كافة مجالات التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تضمنتها وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية للفترة 2021-2027، واستكشاف الفرص الواعدة بين الجانبين.

وتابع النائب علاء عابد، أن مباحثات القمة ستشمل جميع المجالات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة، ورسم خطط المستقبل بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي.

النائب علاء عابد مجلس النواب البرلمان العربي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي

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