الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

كتلة الحوار تصدر بيانا بشأن غلق معبر رفح الفلسطينية ومنع إدخال المساعدات

غلق معبر رفح الفلسطينية
غلق معبر رفح الفلسطينية

أدانت كتلة الحوار بأشد العبارات أفعال سلطة الاحتلال الإسرائيلية وإصرارها على غلق معبر رفح ومنع إدخال المساعدات لشعب فلسطين المحاصر في غزة، والاستمرار في عمليات العدوان المسلح الوحشية على الأطفال والنساء، والعزل من شعب فلسطين الصامد.

وتؤكد كتلة الحوار على ضرورة المساندة من كل شعوب العالم الحر، كما تهيب باجتماع الاتحاد الأوروبي بمصر بالمساندة والدعم لفتح المعبر من جهة الكيان المحتل وإدخال المساعدات العالقة أمام معبر رفح المصري.

وستظل كتلة الحوار تعمل في مسار دعم الشعب الفلسطيني والوقوف بكل قوة في وجه قوى الاحتلال الوحشي الغاصب.

كتلة الحوار الاحتلال الاسرائيلية معبر رفح الشعب الفلسطيني الاحتلال

الأكثر قراءة

الحكومة: مكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزى الدولار لاستبداله بالجنيه

مصرفيون: تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت 10 أضعاف

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7.. والقنوات الناقلة

مشاكل الغدة الدرقية الشائعة عند النساء: تعرف على أعراضها وعلاجها

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

محمد رفعت

المتحدة ورمضان المصري

أحمد أبوالمحاسن

سلام وتحية للأزهر

أحمد غنام

Succession.. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (2)

ناصر الجابري

الشراكة بين الإمارات ومصر.. من منظور الاقتصاد

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد