كتلة الحوار تصدر بيانا بشأن غلق معبر رفح الفلسطينية ومنع إدخال المساعدات

أدانت كتلة الحوار بأشد العبارات أفعال سلطة الاحتلال الإسرائيلية وإصرارها على غلق معبر رفح ومنع إدخال المساعدات لشعب فلسطين المحاصر في غزة، والاستمرار في عمليات العدوان المسلح الوحشية على الأطفال والنساء، والعزل من شعب فلسطين الصامد.

وتؤكد كتلة الحوار على ضرورة المساندة من كل شعوب العالم الحر، كما تهيب باجتماع الاتحاد الأوروبي بمصر بالمساندة والدعم لفتح المعبر من جهة الكيان المحتل وإدخال المساعدات العالقة أمام معبر رفح المصري.

وستظل كتلة الحوار تعمل في مسار دعم الشعب الفلسطيني والوقوف بكل قوة في وجه قوى الاحتلال الوحشي الغاصب.