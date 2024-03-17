بدء الإجراءات التنفيذية لمدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر

أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب السداد لأعضاء الجمعية العمومية الحاجزين القدامى بمدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر لاستكمال مبلغ ١٠٠ ألف جنيه.

كما تعلن النقابة عن فتح باب التقدم للزملاء الراغبين في حجز شقق بالمدينة لاستكمال العدد المطلوب لحجز نحو ٢٥٠ شقة والأسبقية فى الحجز لمن سدد مبلغ ١٥٠ ألف جنيه، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ١٨ مارس، ولمدة شهر على أن يكون آخر موعد للسداد ٢٠ أبريل ٢٠٢٤م. وذلك لسداد نسبة ٢٥% من قيمة ثمن الأرض لاستخراج القرار الوزارى والسير في التراخيص والتعاقد مع استشارى المشروع، وعمل إعلان لاختيار أفضل العروض من شركات التطوير العقارى من القطاعين العام والخاص.

قواعد الحجز



- على الحاجزين القدامى استكمال قيمة الحجز خلال شهر أما الحاجزون الجدد فسيكون الحجز وفقا لأسبقية السداد، علما بأن القيمة المعلنة هى لسداد دفعة مقدم الارض والمقدرة بـ ١١٠ ملايين جنيه دفعت النقابة منها ٤٠ مليونًا.

- الحاجزون القدامى الذين لا يستطيعون استكمال الـ ۱۰۰ ألف جنيه يعوضون من خلال إدخال زملاء جدد، بحيث يحصل الحاجز القديم على نسبة تتراوح بين ۳۰ إلى ۷۰٪ من قيمة الـ ٥٠ ألف الزائدة في مقدم الحجز طبقًا لقيمة السداد.

- المتقدمون للحجز يحصلون على ميزة الحصول على الشقة بتكلفة سعر المتر في الأرض طبقًا لنصيب النقابة في عدد الشقق بعد صدور الدراسة اللازمة، وإجراء المناقصات القانونية على أن تسدد على دفعات محملة بالفوائد البنكية وفقا لفائدة البنك المركزي على سعر المتر. حال عدم استكمال الحاجزين قيمة الدفعة المقدمة خلال شهر تُرد مقدمات الحجز لجميع الحاجزين بقيمتها الحقيقية دون أية زيادات، ولا يستحق الحاجزون القدامى فروق دخول زملاء جدد إلا بعد استکمال الدفعة المقدمة.



وتناشد النقابة الزملاء بالسرعة والالتزام بالمدة المحددة في الإعلان، وسيقوم موظف من النقابة بالاتصال بالزملاء الحاجزين القدامى لإبلاغهم بقيمة ما دفعوه لسداد باقي المبلغ المقرر، وهو مائة الف جنيه.