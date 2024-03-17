قرار جمهوري بتعيين نواب جدد لرئيس اقتصادية قناة السويس

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا رقم 78 لسنة 2024، بتعيين اللواء محمد أحمد نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية.

وشمل القرار تعيين الربان أحمد جمال نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وتعيين الدكتور محمد عبد الجواد نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 10 مارس 2024.



كانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقدت ورشة عمل جديدة لبعض شركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك استكمالًا للتعريف بمنصة eTabadul والتسويق لها بهدف التشبيك الصناعي بين المنتجين وتعميق الصناعة المحلية، تضمنت فعاليات الورشة خطوات التسجيل على المنصة للشركات، وكذلك تسجيل المنتجات باستخدام بند التعريفة HS Code، كما حضر الورشة عدد من الشركات المحلية العاملة في قطاعات الصناعات المعدنية، والكيماويات والأسمدة، والصناعات الهندسية، وغيرها.

وتناولت الورشة شرحًا تفصيليًّا من شركة "أجيليتي" القائمة على تطوير المنصة لآلية تسجيل الشركات بالمنصة، وكيفية الوصول للمنتجات المتاحة عبر المنصة و شرح كيفية التواصل مع المصنعين؛ حيث تلعب المنصة دورًا هامًا في التشبيك بين المصنعين من مختلف القطاعات سواءً الشركات المتواجدة بالمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو شركات أخرى داخل الدولة، وتعمل مثل هذه الفعاليات على تحفيز الشركات للانضمام إلى المنصة، يذكر أنه قد قامت أكثر من 64 شركة استثمارية تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتسجيل في المنصة، فضلًا عن عدد من الشركات الأخرى خارج نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.