مصدر بالزمالك يكشف موقف زياد كمال من المشاركة أمام مودرن فيوتشر في الكونفدرالية

كشف مصدر في الزمالك موقف زياد كمال لاعب الفريق من اللحاق بمواجهة مودرن فيوتشر في الكونفدرالية.

وأكد المصدر أن اللاعب تماثل للشفاء بشكل كامل وشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

زياد كمال مقيد في القائمة الإفريقية ويسعى الجهاز الفني لتجهيزه خاصة أنه لم يشارك في أي لقاء رسمي.

وتعرض زياد كمال للإصابة في بداية تواجده مع الفريق وغاب على إثرها عن المشاركة في أي مباراة طوال الفترة الماضية قبل أن يتماثل للشفاء بشكل كامل مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر مساء 31 من الشهر الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

ويعول الجهاز الفني للزمالك الكثير على زياد كمال بعد ضمه في يناير الماضي من إنبي بعد المستويات المميزة التي قدمها في وقت سابق ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته عصر أمس السبت على ملعب النادي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة الجونة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعد مران الفريق أكس السبت هو الأول للفريق على ملعب النادي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات والتطوير للملعب ليكون جاهزاً من جديد لإقامة التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل.