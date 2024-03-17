زوجة قاضي مصري تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية الروسية

أدلت صباح اليوم الأحد ناتاليا سفيتلوفا الروسية الجنسية، زوجة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بصوتها في الانتخابات الرئاسية الروسية داخل قاعة الاقتراع بالقنصلية الروسية بمدينة الإسكندرية.

وقد استقبلها الروسيات المسئولين بالقنصلية الروسية يصاحبها زوجها القاضي المصري الدكتور محمد خفاجى.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية في جو من الثقة والنزاهة بين سائر المرشحين، وكان في استقبالهما القنصل العام للقنصلية العامة لروسيا الاتحادية بمدينة الإسكندرية كارين فاسيليان أشوتوفيتش والقنصل الثاني للقنصلية الروسية بالإسكندرية ايلينا فلاديميروفنا أجالاكوفا.

وقالت الروسية ناتاليا سفيتلوفا إن المرشح الرئيس فلاديمير بوتين يمثل بالنسبة لي وللشعب الروسي معاني الأمل والثقة في المستقبل وسط الصراعات العالمية، وأنني أشعر بالفخر والامتنان لكونه صنع لروسيا مستقبلًا عظيمًا وسط التحديات الهائلة التي تواجهها الأمة الروسية، فضلًا عن أنه يتفهم اهتمامات الناس العاديين، وكل أنشطته تلبي مصالحهم لتحقيق النجاح في الحياة، وأن الزعيم بوتين هو الذي أحيا قطاعات الاقتصاد الروسي للتقدم واكتسبت زخمًا اقتصاديًا غير مسبوق،على الرغم من ضغوط العقوبات، إلا أن بلادي روسيا تواصل المضي قدمًا ونجاحًا."

وتساءلت سفيتلوفا: "فمن غير بوتين يمكن أن يقودنا إلى النصر العام وليس العسكرى فحسب؟ مع احترامي لسائر المرشحين الأخرين، لقد واجه الزعيم بوتين قيادة العالم بخريطة جديدة لقوة روسيا الحقيقية التي تقف فى وجه الظلم الدولي؟ فلا يوجد شخص في رأيي يتمتع بنفس الرؤية الاستراتيجية والخبرة التي اكتسبها يمكن الوثوق به سواه، في بلد يمر بتحديات جدية للتكتل الغربى تجاه روسيا العظمى التي تتمسك على يديه بالتقاليد والأعراف الدولية الحميدة".

وأعربت سفيتلوفا: "أن التصويت واجب سياسي وعمل مدني مهم للغاية، وأن الناخبين يمارسون حقهم في التصويت بالنزاهة الكاملة للثقة في المستقبل المشرق لمواطنى روسيا فى كل بقاع الأرض، ومن أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادى، والذي يحدده الوعي الذاتي الوطني والأهداف الجماعية، وأنا فى بلادى الثانى مصر أشعر بالفخر تجاه بلادي روسيا وبالزعيم الملهم فلاديمير بوتين، وهذا هو التأثير المستمر للتوحيد حول العلم الروسي في أي مكان بالعالم".

وأشارت سفتيلوفا قائلة: "إنني مقيمة في مصر من 9 سنوات منذ زواجي من القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وقد شعرت خلال فترة إقامتي في مصر بالأمن والأمان، مما شجعني على الإقامة الدائمة بها، وأن دور المرأة في الثقافة الروسية والحضارة يتزايد أهميته أمام التحديات العالمية، وأن القيم العائلية التقليدية لها مكان الصدارة بالنسبة للمجتمع الروسي بأكمله، وهذه القيم بمثابة الدعم المعنوي الحقيقي للحاضر والمستقبل الأفضل لروسيا العظمى".

واختتمت سفيتلوفا زوجة القاضي المصري: "اُعرب عن تقديري للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمواجهته بحزم الجماعات الإرهابية خاصة في سيناء لتحقيق الحياة الاآمنة لكل المقيمين على أرض مصر، وقد نال زوجي جزء من التهديد بالاغتيال ونحظى بالأمان، وهو دور متزايد الأهمية باليقظة طوال الوقت، مما يبعث على الطمأنينة مع شعوب العالم خاصة روسيا، وأيضًا التعاون مع بلادي روسيا فى العديد من المجالات، كما أشعر بالفخر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يقود روسيا إلى النصر العام بتغيير موازين القوى العالمية في وجه الظلم الدولي لتحقيق العدالة الدولية المفقودة".