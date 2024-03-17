"شكلى جيت فى وقت غلط".. "جمال" يلوح بوجود علاقة بين "صباح" و"عرب"

شهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل حق عرب زوجة المعلم "عبد ربه" و"جمال" ابن شقيقه، عندما دخل عليها وهي تمسك بيد "عرب" وتحاول إسعاف الجرح الذي بيده قائلًا: "شكلي دخلت في وقت غلط" ، فردت عليه "صباح" قائلة: "بدل ما تروح تجيب له دكتور وتشوف ايده اللي بتنزف" وختمت حديثها معه: "أنا همشي لأن عندي غسيل معطن يكش ينظف".

حق عرب

مسلسل حق عرب الحلقة 6

وانطلقت منذ قليل، الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما، وتُعاد على قناة أون في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وعلى منصة واتش ات.

حق عرب

موعد عرض الحلقة 6 حق عرب

وانتهت الحلقة الخامسة لمسلسل حق عرب، أمس الأربعاء، على شك "جمال" (ابن أخ) عبد ربه "رياض الخولي" في وفاء عامر عندما دخل عليها ومعها عرب السويركي، ولا يعلم أنها والدته الحقيقية.

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 5

كما شهدت الحلقة الخامسة الإفراج عن عرب السويركي من جريمة قتل حسنية الداية بعد تفريغ كاميرات محل الهواتف الذي أثبت أن الجريمة تمت في نفس الوقت الذي كان متواجد به في المحل.

حق عرب

وشهدت الحلقة أيضًا انتقام عرب السويركي لحق حنان الغرباوي من سعيد الجن الذي قام بهدم كشك الشاي الخاص بوالدها، ورد اعتبارها أمام أهل المغربلين، وتعرض الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة مساءً على أون دراما.