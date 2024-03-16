ماتت "أمى" فى عيد الأم

لم يبق الا أسبوع واحد فقط، ويأتى موسم الربيع 21 مارس 2024 - 21 يونيو 2024

وهذا يمزق قلبى، فأموت وأنا أواصل التنفس.

" حد يكره الربيع، ده أنتِ مولودة فى الربيع فى أبريل ؟".

كل سنة، بنبرة اتهام مريبة، يسألوننى. وكل سنة أكرر: " أكره الربيع "،

أحب الشتاء، وأعشق الخريف. والصيف أعتبره " خطأ كونيا "، من حماقات الطبيعة.

تحمل مجتمعاتنا، ارثا ثقيلا، من التعصبات، تحتاج، بشدة، وعاجلا، الى ثورة

فكرية، تعطينا القدرة على عدم اتهام الاختلافات.

الديمقراطية، والتعددية، والحرية، ليست فى السياسة، والفلسفة، والعقائد فقط.

ولكن أيضا، فى الميول العاطفية، والأذواق الشخصية، والتركيبات النفسية.

اذا كان الجميع يحبون الربيع، ويحتفلون به، هنيئا لهم به. واذا كان

" البيات الربيعى "، هو ما أمارسه، وليس " البيات الشتوى "، فهو أمر، ذاتى جدا،

شخصى مطلق، يرفض الوصاية، أو مجرد الاستنكار.

لماذا علينا جميعا، حب " الربيع " ؟. أليس هذا ارهابا ؟؟.

وعندنا ارهاب فى الغناء والموسيقى، والأدب، والشِعر، والصحافة، والفن، حيث هناك

أسماء " مقدسة "، لا تمس، حتى فى أكلات الطعام، وأنواع المشروبات، يوجد تعصب

وارهاب.

مثلا " انت عمرى "، لقاء السحاب بين " أم كلثوم "، و" عبد الوهاب "، 1964،

أعتبره أضعف ما غنته " أم كلثوم "، وما لحنه " عبد الوهاب "، فنيا وموسيقيا. أقول هذا،

فأتهم بأننى فاسدة الذوق، وخائنة للوطن، وأثير فتنة ضد الرموز العظماء. أشياء، وبشر،

نحولهم الى " آلهة " نسجد لها، نسبح بحمدها، نقدم لها القرابين، ونكفر، وننبذ، المختلف.

الحقيقة، ليست الغيرة على عظماء الوطن، لأن العظماء لا يضيرهم الاختلاف عليهم،

ولكنه التجرؤ على الخروج من الحشد، وشجاعة الجهر به.

ان " تنميط " الناس، هو أقدم أداة لتحقيق الطاعة، والتعليب فى سياسية، وثقافية، ودينية، وفكرية، وفنية، وعاطفية، وأسرية.

ان شرط الحرية، والابداع، والتقدم الأخلاقى، والحضارى، يتحدد بعدد المسلمات،

التى نكسرها، والطوابير التى رفضنا أن ننحشر فيها. والارتقاء بالسعادة، يُقاس بالتفرد،

من أصغر الأشياء الى أكبرها.

" السلاسل "، الموروثة، هى " العاهة "، التى نفخر بالاصابة بها، تشعرنا بالأمان،

والانتماء، وأننا على الصراط المستقيم.

بالعافية، لازم أحب الربيع. والا فاننى ضد دفء الأرض، والتفتح، وعبير الورود،

ورجوع الدفء، وكلها تثير الشهية، للحب والفرح، والتفاؤل، والرقص، والغِناء، والكتابة.

لماذا يكون التفاؤل، منْ قال، أن الشجرة العارية، أقل فتنة، والهاما، من الشجرة المثمرة

والتفتح، والرقص، والغناء، فى موسم رياح التراب، وليس فى موسم قطرات المطر؟، لماذا تكون الحدائق أجمل من الصحراء ؟. أكذوبة كبرى، أن الحب يخاصم الشِتاء، وأن العشق يهرب من الخريف.

طول عمرى، أكره الربيع، الذى يبدأ 21 مارس حتى 21 يونيو، تشاؤم غامض يأتى معه،

أشعر معه أن هذا التاريخ شؤم.

ثم انكشف الغموض. ففى أول أيام الربيع، أول أيام " التفتح "، منذ ثلاث سنوات، الأحد 21 مارس 2021، 12 ظهرا، رحلت أمى " نوال ".

فى أول أيام ربيع الزهور، وتفتح الأزهار، ذبلت " نوال " أمى.

فى 21 مارس 2021، وفى عيد الأم، ماتت أمى، ولم يعد لى أم.



من بستان قصائدى

مع تقدم العمر

أنظر الى أمى فأرانى

أنظر الى نفسى

فأرى أمى

مع تقدم العمر

أصبحت أشبهها

الخصلات البيضاء

الروح الساخرة

الزاهدة فى الأشياء

مع تقدم العمر

تذوب الحدود بينى وبين أمى

أصبح لى فصيلة دمها النادرة

ورنة ضحكتها الغامرة

قلبها العفوى الطفولى

رقتها المفعمة بالصلابة

حيوية قتلتها أخطاء الأطباء

قلمها العاشق لشدو الكتابة

مع تقدم العمر

تبادلنا الأدوار

أصبحت ابنتى

ولم تعد أمى

حزنها حزنى

أمدها بأفراحى المشكوك فى أمرها

وهمها أصبح همى

الآن ألتفت حولى

فلا أراها ولا أسمعها

أشياؤها الحميمة موجودة

وهى غائبة أين ذهبت ؟؟

أين اختفت ؟؟

بحثت فى كل مكان

بعناء ودون جدوى وبكاء

كانت فى كل مكان

واختفت من كل مكان

لكل منْ يهمه الأمر

ابحث معى عن أمى

لكل منْ يعنيها الأمر

ابحثى معى عن أمى

ممشوقة القلم والقوام

والكرامة والأحلام

فاتنة سمراء بشَعر لون الثلج

خطواتها رشيقة تقفز الى الخطر

عينان يقظتان تلمعان بلون الليل

تضيئان النصف المعتم من القمر

لن تخطئوها

فهى لا تشبه أحدا الا نفسها

ان وجدتوها

أخبروها أن ابنتها الوحيدة

بالألم تنزف

الى أحضانى أرجعوها

الى قلمها وسريرها

الى ابنها ومعطفها الأزرق

من رحمها جئت

لكنها كانت طفلتى