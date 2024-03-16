السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. نظر محاكمة متهم في "خلية داعش أكتوبر"

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، إعادة محاكمة متهم بخلية داعش فى القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة برقم 177 لسنة 2020 أمن دولة.

بعد قليل.. محاكمة متهم بخلية داعش أكتوبر 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثالث في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وزارة الداخلية النيابة العامة حبس رشوة فساد المتهمين محاكمة متهم بخلية داعش أكتوبر داعش أكتوبر

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