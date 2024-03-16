السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة موظف متهم بتقاضى رشوة من مقاول

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات  القاهرة، اليوم السبت، محاكمة موظف بتهمة الحصول على رشوة من مقاول نظير البناء على أرض زراعية.

وتعود أحداث الواقعة لورود معلومات لرجال المباحث، تفيد بطلب موظف في إحدى الجهات الحكومية، رشوة من أحد الأشخاص الذي أبلغ عنه للشرطة، وذلك مقابل استخراج أوراق بناءً على أراض زراعية، وتم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، فتم نصب كمين للمتهم وضبطه متلبسا بالرشوة، وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الرشوة، وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.

وزارة الداخلية النيابة العامة حبس رشوة فساد المتهمين موظف متهم بتقاضي رشوة من مقاول مقاول

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