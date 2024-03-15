مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي الحلقة 5

تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة التاسعة على قناة أون دراما، والثانية عشر منتصف الليل على قناة أون، وعلى منصة واتش ات.

وشهدت الحلقة الرابعة لمسلسل حق عرب، ذهاب وفاء عامر، لحسنيه الدايه قبل قتلها، وهي من قتلتها بالفعل باستخدام مشنقة.

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وفكرت وفاء عامر في أن تذهب وتعترف عن نفسها لتبرأه عرب السويركي من جريمة قتل حسنيه الداية، ولكنها سرعان ما تراجعت وتذكرت أن اعترافها سيتسبب في فضح سرها امام عبد ربه وسيقتله بيده.

وبدأت الحلقة الرابعة من مسلسل حق عرب، بالقبض على عرب السويركي "أحمد العوضي"، بتهمة قتل حسنيه الداية، وذهابه للقسم، للتحقيق معه بحضور اخيه المحامي (علي) بحضور عبد ربه "رياض الخولي"، وصباح "وفاء عامر"، وأنغام، وحنان الغرباوي"دينا فؤاد"، ووالده عرب السويركي.

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وتغلبت مشاعر الأمومة على وفاء عامر(صباح) الأم الأصلية لعرب السويركي عند رؤيته في قسم الشرطة، ووفرت بمزيد من الدموع حزنا عليه، لأنها هي من استأجرت شخص لقتل حسنية الدايه التي حددتها بفضح سرها بأن عرب السويركي هو أبنها الحقيقي وليس ابن جلال السويركي.

أحداث الحلقة الرابعة لمسلسل حق عرب

وانتهت الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب المذاع على قناة on بمقتل حسنية الداية، فور وصول أحمد العوضي عرب لمنزلها لتوصيل هاتف محمول لنجلتها حنان.

وعلى الفور حضرت نجلتها من الخارج وشاهدت عرب السويركي وهو يقف وفي حالة من الصدمة.

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ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءا على قناة أون دراما.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.