الجمعة 15 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل "حق عرب" الحلقة 4 | هل تعترف وفاء عامر بقتل حسنية الداية لتبرئ السويركي؟

جريدة الدستور

مسلسل حق عرب الحلقة 4.. ذهبت وفاء عامر، لـ حسنية الداية، واستخدمت “مشنقة” لقتلها.

وفكرت وفاء عامر، في الاعتراف بقتل “حسنية الداية” وتبرئة عرب السويركي من تهمة قتلها، ولكنها سرعان ما تراجعت وتذكرت أن اعترافها سيتسبب في فضح سرها أمام عبد ربه وسيقتله بيده.

مسلسل “حق عرب” الحلقة 4 

بدأت الحلقة الرابعة بالقبض على عرب السويركي"أحمد العوضي"، بتهمة قتل حسنية الداية، والتحقيق معه بحضور أخيه المحامي (علي) بحضور عبد ربه"رياض الخولي"، وصباح "وفاء عامر"، وانغام، وحنان الغرباوي"دينا فؤاد"، ووالده عرب السويركي.

وعرضت الحلقة الرابعة من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة العاشرة والنصف على قناة أون دراما.

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 4 

وانتهت الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب المذاع على قناة on بمقتل حسنية الداية، فور وصول أحمد العوضي عرب لمنزلها لتوصيل هاتف محمول لنجلتها حنان.

وعلى الفور حضرت نجلتها من الخارج وشاهدت عرب السويركي وهو يقف وفي حالة من الصدمة،

مسلسلات رمضان2024| خدعة وفاء عامر لإنقاذ ابنها من عبد ربه 

وفجرت حسنية الداية المفاجأة بأن “عرب السويركي” هو نجل صباح (وفاء عامر)، من "عبد ربه" رياض الخولي.

وكشفت أحداث الحلقة، أن هذه الخدعة قامت بها وفاء عامر من أجل أن تتخلص من ولدها الذكر قبل أن يقتله عبد ربه بعدما افضى اليه شيخ العرافين بأن سينجب ذكرا وسيقتله عندما يكبر.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض “حق عرب” الحلقة الرابعة

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءا على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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